TUI reagiert auf die rekordverdächtige Nachfrage nach Sommerreisen 2025 mit 400.000 zusätzlichen Urlaubsangeboten, die beliebte Ziele wie die Türkei, Griechenland und Ägypten abdecken. Frühbucher und die Insolvenz von FTI treiben die Buchungszahlen in die Höhe, wobei besonders die Türkei mit einem Plus von über 30 % heraussticht. TUI investiert zudem in seine Hotelmarken, erweitert sein Portfolio auf 600 Standorte und profitiert von einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...