Die Puma SE verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur. Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Anteil am Herzogenauracher Sportartikelhersteller auf über 5 Prozent ausgebaut. Die jüngsten Meldungen zeigen, dass BlackRock nun insgesamt 6,06 Prozent der Stimmrechte hält, wobei 5,02 Prozent direkt auf Aktien und 1,04 Prozent auf Finanzinstrumente entfallen. Diese Entwicklung könnte als Vertrauensbeweis in die langfristige Strategie des Unternehmens gewertet werden.

Neue Markenstrategie für 2025

Parallel zu den Anteilsveränderungen plant Puma für das kommende Jahr eine umfassende Neuausrichtung seiner Markenstrategie. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur adam&eveDDB soll die Position als führende Sportperformance-Marke weiter gestärkt werden. Der Fokus liegt dabei besonders auf den emotionalen Aspekten des Sports, wodurch eine tiefere Verbindung zu den Konsumenten aufgebaut werden soll. Die neue Kampagne wird im Frühjahr 2025 starten und verspricht eine innovative Neuinterpretation der 75-jährigen Unternehmensgeschichte.

