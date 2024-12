Die Aurubis AG überraschte den Markt am Donnerstag mit der Ankündigung einer Dividendenerhöhung auf 1,50 Euro je Aktie, was einem Plus von zehn Cent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese unerwartete Entwicklung führte zu einem bemerkenswerten Kursanstieg von über 15 Prozent, wodurch die Aktie auf ihren höchsten Stand seit April 2023 kletterte. Der Kupferkonzern konnte im Geschäftsjahr 2023/24 trotz eines volatilen Marktumfelds ein robustes Ergebnis erzielen, mit einem bereinigten Ergebnis vor Steuern von 413 Millionen Euro.

Strategische Investitionen für nachhaltiges Wachstum

Die ambitionierten Zukunftspläne des Unternehmens manifestieren sich in umfangreichen Investitionsprojekten. Von den geplanten 1,7 Milliarden Euro für strategische Projekte wurde bereits mehr als die Hälfte in das internationale Hüttennetzwerk investiert. Besonders vielversprechend erscheint das erste Multimetall-Recycling-Werk in den USA, das einen jährlichen EBITDA-Beitrag von etwa 170 Millionen Euro in Aussicht stellt. Für das kommende Geschäftsjahr 2024/25 prognostiziert das Unternehmen ein bereinigtes Ergebnis vor Steuern zwischen 300 und 400 Millionen Euro.

