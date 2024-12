© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

Der Tech-Konzern Meta investiert 10 Milliarden US-Dollar in das weltweit größte KI-Rechenzentrum und setzt dabei auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Ein gigantischer Schritt für die AI-Infrastruktur Meta Platforms hat angekündigt, ein gigantisches 4-Millionen-Quadratfuß großes künstliche Intelligenz (KI) Rechenzentrum in Louisiana zu errichten. Mit einer geplanten Investitionssumme von 10 Milliarden US-Dollar will der Facebook-Mutterkonzern seine Dominanz im Bereich der KI weiter ausbauen. Das Rechenzentrum soll am Standort über eine Meile lang sein und wird von der regionalen Energieversorgungsgesellschaft Entergy (ETR) unterstützt. Nachhaltige Energieversorgung im Fokus Meta hat sich …