Düsseldorf, 5. Dezember 2024



Die Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic), an der die sino wirtschaftlich mit 2,3 % beteiligt ist, bietet für Kunden erstmals die Möglichkeit, Aktien und ETFs an bestehende Kunden aber auch potenzielle Neukunden zu verschenken. Trade Republic ermöglicht somit nicht nur den eigenen Vermögensaufbau, sondern auch andere durch Geschenke beim Sparen zu unterstützen.



Die Umsätze an der Lang & Schwarz Exchange, dem einzigen Börsenplatz an dem Trade Republic Kunden Aktien, Anleihen und ETFs handeln, sind im November 2024 ganz erheblich angestiegen. Sie lagen in diesem Monat laut im Internet verfügbaren Quellen bei



17,8 Milliarden Euro ggü. 4,2 Milliarden Euro im November 2023 und haben sich damit gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als vervierfacht. Auch der im November auf fast 100.000 USD gestiegene Bitcoin-Kurs sollte sich positiv auf die Erlöse von Trade Republic ausgewirkt haben. Im November 2023 lag der Bitcoin-Kurs im Monatsdurchschnitt bei rund 37.000 USD. Trade Republic bietet insgesamt mehr als 50 Krypto Währungen zum Handel an.



Laut einer aktuellen Studie von Blackrock ist die Zahl der Anleger in europäischen Ländern seit 2022 deutlich gestiegen, so gibt es demnach allein in Deutschland, Spanien und Frankreich seit 2022 mehr als 6 Millionen neue Anleger insgesamt. Die sino AG hat am 27. November auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse präsentiert und ist dabei auch auf Trade Republic eingegangen.

Die Entwicklung von Trade Republic ist weiterhin ausgezeichnet.



Aufgrund dessen und in Anbetracht des sehr guten Marktumfeldes, des Wachstums der Zahl neuer Anleger in Europa, den Presseberichten über zahlreiche IPO-Kandidaten aus dem europäischen Fintech Bereich (z.B. Raisin, Bitpanda, Revolut, Klarna) und den Bewertungen, die dabei genannt werden, hält der Vorstand der sino AG es derzeit für möglich, dass Trade Republic in den nächsten Jahren eine Bewertung von 10 Milliarden Euro oder mehr erreichen kann. Die Bewertung von Trade Republic bei der letzten Finanzierungsrunde im Juni 2022 lag bei 5,0 Milliarden Euro (vgl. ad-hoc Mitteilung vom 3. Juni 2022). Seit diesem Tag hat sich der Kurs mehrerer börsengehandelter Fintechs mehr als verdoppelt (z.B. RobinHood, Swissquote, Nu Holdings).



Dies ist lediglich die derzeitige Einschätzung des Vorstands, die sich natürlich bei Änderungen des Marktumfelds sowie insbesondere bei einer anderen, als der derzeit vom Vorstand erwarteten Entwicklung von Trade Republic ggf. auch wesentlich, ändern kann.



Es ist öffentlich bekannt, dass der sino CEO Ingo Hillen selbst einen Anteil von rund 18 % an der sino AG hält.



"Wir finden die Aktion von Trade Republic klasse, den Vermögensaufbau durch langfristige und sinnvolle Geschenke für bestehende und neue Kunden zu unterstützen.

Der November brachte nicht zuletzt durch die US-Wahlen hohe Volatilität und allgemein sehr gute Handelsumsätze an den Börsen - an der LS-X sind sie sogar außerordentlich stark gestiegen. Wie erneut auf der Eigenkapitalkonferenz wiederholt, sind und bleiben wir weiterhin sehr optimistisch für die Entwicklung von Trade Republic und damit für die Entwicklung des Wertes unserer Beteiligung an Europas größter Sparplattform.", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG.



Für Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand - ihillen@sino.de | 0211 3611-2040







