Mainz (ots) -Die erfolgreichste Spendensendung im deutschen Fernsehen: Am Samstag, 7. Dezember 2024, 20.15 Uhr, live im ZDF, präsentiert Johannes B. Kerner erneut die TV-Gala "Ein Herz für Kinder". Gemeinsam mit mehr als 80 prominenten Gästen aus Gesellschaft, Sport, Politik, Showbusiness und Social Media stellt er nationale und internationale Hilfsprojekte vor und sammelt Spenden für Kinder in Not.Ganz persönlich und direkt um Spenden werben unter anderen Wladimir Klitschko, Eva Luise Köhler, Mitri Sirin und Semino Rossi, die die Patenschaft für eines der weltweiten Spendenprojekte übernommen haben. An den Spendentelefonen nehmen Uschi Glas, ChrisTine Urspruch, Jutta Speidel, Gaby Dohm, Valerie Niehaus, Felix Magath, Guido Cantz, Anna Ermakova sowie die Social-Media-Stars Noel Robinson und Younes Zarou und viele andere die Anrufe der Zuschauerinnen und Zuschauer persönlich entgegen.Große Musikmomente gibt es von Roland Kaiser, Calum Scott, Chris Norman, Natalia Avelon, Vicky Leandros und Andrea Berg. Eine ganz besondere Ehrung erwartet Fußballstar Toni Kroos, der für seine Stiftung für schwerkranke Kinder mit dem "Goldenen Herz" ausgezeichnet wird."Diese Gala gehört für Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fest zum Advent. Eine Zeit, in der man auch daran denkt, wie schwer es andere haben: Armut, Krankheit, Krieg - besonders Kinder sind dem oft schutzlos ausgesetzt und brauchen unsere Hilfe. "Ein Herz für Kinder" ist eine Sendung, die wirklich hilft, und ich freue mich auf viele emotionale Momente und tolle Gäste", so Johannes B. Kerner.Die Spenden-Hotline zur TV-Gala ist unter 01802 - 101010 (6 Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen)bereits ab 2. Dezember bis 13. Dezember 2024 zwischen 9.00 und 22.00 Uhr erreichbar. Online kann unter www.ehfk.de gespendet werden sowie via PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder.Das Besondere: Jeder gespendete Cent kommt direkt und ohne Abzüge bei notleidenden Kindern an. Die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" ist Mitglied im Deutschen Spendenrat und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert.