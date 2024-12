Köln (ots) -Am 30. November fand das Charity-Event "Bisalina Speedruns powered by REWE (https://www.youtube.com/watch?v=ublWARfQ1pg)" in der Magenta Facility von SK Gaming statt. Insgesamt wurden 11.626 Euro gesammelt, die UNICEF Deutschland und SOS-Kinderdörfer weltweit zugutekommen. Ein Teilbetrag der Spenden stammt aus einer laufenden eBay-Auktion, deren Einnahmen noch hinzukommen.Ein Highlight war das spontane Angebot von REWE für ein Meet-and-Greet mit dem 1. FC Köln, das für 500 Euro versteigert wurde. Moderiert wurde die Charity-Auktion von den bekannten Synchronsprechern Vivian Faber und Vincent Fallow, die unter anderem Charakteren aus Horizon Forbidden West oder One Piece ihre Stimme liehen.Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm aus Speedruns, Gaming-Turnieren und sportlichen Challenges. Mehr als 30 Content Creator:innen stellten sich u.a. im Rahmen der REWE Challenges sportlichen Herausforderungen, brachten Videospiel-Neulingen zeitbasierte Aufgaben bei und nahmen an der Spendenauktion teil. Unter den rund 75 Gästen befanden sich prominente Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, darunter Nathanael Liminski, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien des Landes Nordrhein-Westfalen.Die Organisatorin Lucina "Bisalina" Hum bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten: "Es ist unglaublich zu sehen, wie viel Positives wir gemeinsam bewirken können. Die Unterstützung von REWE, den Creator:innen und unseren Gästen hat das Charity-Event für UNICEF und SOS-Kinderdörfer überhaupt erst so erfolgreich gemacht. Die Möglichkeit, mit Gaming etwas Gutes zu tun, bleibt weiterhin eine große Motivation für mich und ich freue mich bereits auf das nächste Event."Pressekontakt:Christopher Flato,CEO yellow house GmbHchris.flato@yellowhouse.gmbhOriginal-Content von: Bisalina Speedruns, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177679/5924489