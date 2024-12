Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Sonntag, 22. Dezember 2024, 19.10 UhrZDF.reportageWeihnachten XXLAdvent im GroßformatFilm von Christopher Warneck und Barbara RadlRund 120 Milliarden Euro gaben die Deutschen im Jahr 2023 im Weihnachtsgeschäft aus. Rekord! Auch zum Fest 2024 gilt vielerorts das Motto: höher, schneller, weiter.Ein Weihnachtsmarkt in 1600 Metern Höhe und 33 Kilometer Lichterkette in einer Shoppingmall - mit außergewöhnlichen Attraktionen wird die Weihnachtsstimmung vielerorts angefacht.Nur mit der Seilbahn erreichen die Besucher den "höchstgelegenen Adventsmarkt Europas" - so bezeichnen die Betreiber ihren Weihnachtswald in Ellmau am Wilden Kaiser mitten in den österreichischen Alpen. Auf 1600 Metern, mitten im tief verschneiten Wald rund um die Bergstation der Seilbahn, gibt es Glühwein, Bratwurst und Handwerkskunst. Im Hintergrund wirbeln die Gastronomische Leiterin Patricia Huber und Seilbahn-Betriebsleiter Robert Kronbichler, damit alles reibungslos läuft. Die größten Herausforderungen: Logistik und Wetter. "Bequem mit dem Lkw vorfahren oder schnell noch was besorgen, das gibt's bei uns nicht. Wir nehmen alles fünf Mal in die Hand, bevor es oben ist."Weihnachten im XXL-Format: Das gibt es auch im Centro in Oberhausen, Europas größtem Einkaufszentrum mit 200 Geschäften, 70.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 50 Gastronomiebetrieben. Anfang November ist dort Hauptkampfzeit für die Dekorateure. In mehreren Nachtschichten verwandeln sie die Mall zur Weihnachtszeit in ein Märchen aus funkelnden Kristallen, bunten Kugeln, grünem Tannenreisig und faszinierenden Lichtern. 70.000 Kugeln und insgesamt 33 Kilometer Lichterketten verteilt das Team in und um die Shoppingmall, mehr als 500 Tannenbäume werden aufgestellt, Industriekletterer befestigen die Weihnachtsdeko unter dem Dach des Einkaufsparadieses. Highlight ist die "Lights-on-Zeremonie" mit dem feierlichen Einschalten der Beleuchtung und der Drohnenshow.Eine "ZDF.reportage" über die größten, höchsten, skurrilsten und außergewöhnlichsten Attraktionen rund um das Weihnachtsfest.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5924483