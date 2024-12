DJ Tui verzeichnet früheren und stärkeren Sommerbuchungstrend 2025

DOW JONES--Der Reisekonzern Tui verzeichnet ein starkes Buchungsplus für die Wintersaison und einen überdurchschnittlichen Frühbuchertrend für den Sommerurlaub. So buchten so viele Urlauber wie noch nie unmittelbar nach der Rückkehr aus dem diesjährigen Urlaub ihre Reise für den nächsten Sommer, teilte der Konzern mit. Vor allem Autoreisen, etwa nach Italien, Österreich, Polen oder Frankreich, sowie Urlaube in Deutschland würden früher gebucht. Unangefochtenes Lieblingsziel für Fernreisen bleiben auch 2025 die USA.

In der Wintersaison stehen Ziele mit Sonne, Strand und Meer hoch im Kurs, wie Ägypten und die Kanarischen Inseln oder die Türkei. Die türkische Riviera sei mit einem Buchungsplus von über 30 Prozent die Nummer drei im Beliebtheitsranking hinter Hurghada und Fuerteventura. Auch Fernreisen insbesondere nach Südostasien, etwa nach Thailand, Indonesien und Vietnam, seien stark nachgefragt. Konkrete Zahlen nannte der Konzern nicht.

Tui wachse zudem mit individuell und dynamisch zusammengestellten Reisen, auch durch die Anbindung weiterer Fluggesellschaften wie Ryanair und British Airways. Dadurch entstünden Millionen neuer Kombinationsmöglichkeiten, die günstigere Paketreisen für viele Reiseziele ermöglichten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2024 09:14 ET (14:14 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.