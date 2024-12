Kritische Metalle: American West prüft Wertschöpfungsstrategien für Indium-Ressource in den USA

Anzeige / Werbung Die USA decken 100% ihres Indium-Bedarfs durch Importe. Die West Desert-Lagerstätte von American West könnte dazu beitragen, da abzuhelfen. Die künftige Trump-Regierung hat den Märkten in den USA die klare Nachricht gesendet, dass sie die den Aufbau inländischer Lieferketten für kritische und strategische Metalle unterstützen wird. Eines dieser als kritisch klassifizierten Metalle ist Indium - aber aktuell importieren die Vereinigten Staaten 100% ihres Indium-Bedarfs. Dominiert wird der Markt dabei - wie so oft im Rohstoffsektor - von China. Allerdings gibt es auch in den USA ein bereits bekanntes Indium-Vorkommen von global signifikantem Umfang. Dieses befindet sich im Besitz der australischen American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1), die den Lesern von Goldinvest.de im Zusammenhang mit dem Kupferprojekt Storm bekannt sein dürfte. Indium ist von strategischer Bedeutung für den Technologiesektor, da es unter anderem ein elementarer Bestandteil von Touchscreens, Bildschirmen und Halbleitern ist und in einer ganzen Reihe anderer Anwendungen im Bereich militärischer Ausrüstung sowie Hightech-Equipment zum Einsatz kommt. Und die einzige, dem australischen JORC-Standard entsprechende Indium-Ressource in den USA ist die West Desert-Lagerstätte von American West im Bundestaat Utah. Weltweit bedeutende Größe mit Wachstumspotenzial Hier hat das Unternehmen von Managing Director Dave O'Neill 2023 eine geschlussfolgerte Resource von 33,7 Mio. Tonnen mit 20 g/t Indium und 0,1 g/t Gold definiert. Das entspricht 23,8 Mio. Unzen Indium und 119.000 Unzen Gold! West Desert wird angesichts dessen als eine der größten, noch nicht entwickelten Indium-Lagerstätten der Welt betrachtet. Allerdings hat American West gerade einmal 10% des Projektgebiets erbohrt und darüber hinaus wurden erst 35% der Bohrungen beprobt und auf ihren Indium-Gehalt untersucht. Was Potenzial auf eine schnelle Steigerung dieser bereits umfangreichen Ressource bedeutet! Auch die Lage des Projekts in Utah ist von Vorteil, da Utah vom Fraser Institute erst dieses Jahr zur Nummer 1 unter den Bergbauregionen der Welt gekürt wurde! Und ein weiterer Punkt, der für das Projekt spricht, ist, dass die US Geological Survey eine Studie der Indium-Anreicherung von West Desert finanziert und damit den einzigartigen und umfangreichen Indium-Fußabdruck des Projekts anerkennt. Auf jeden Fall sind American West und West Desert unserer Ansicht nach gut positioniert, um strategische Schwachstellen der USA zu beseitigen, indem man potenziell die Abhängigkeit des Landes von ausländischen Indium-Quellen mindert und hilft, eine verlässliche, einheimische Lieferkette für das kritische Metall zu errichten. American West Metals zieht derzeit mögliche Strategien in Betracht, um den Wert dieser großen und strategisch bedeutenden Lagerstätte zu realisieren. Dazu könnten laut Managing Director O'Neill ein Spin-out oder eine andere, kommerzielle Vereinbarung für das Projekt gehören. Man darf gespannt sein… Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

