DJ Lufthansa setzt "Drehkreuz-Manager" in München und Frankfurt ein

DOW JONES--Die Lufthansa Group setzt an den Drehkreuzen ihrer Kernairline in München und Frankfurt sogenannte "Drehkreuz-Managern" ein, um die Betriebsabläufe zu verbessern. Zum 1. Januar 2025 werde Jens Ritter, der CEO von Lufthansa Airlines, zusätzlich zu seiner jetzigen Funktion die Verantwortung für die betrieblichen Abläufe von Lufthansa an ihrem Münchener Drehkreuz übernehmen, teilte der Konzern mit. Bei Klaus Froese, derzeit Bereichsvorstand Operations & Accountable Manager der Kernmarke, werde zusätzlich die Verantwortung für das Drehkreuz Frankfurt angesiedelt.

Die neue Struktur soll unter anderem die operativen Abläufe der Flugbetriebe am jeweiligen Standort verbessern und gemeinsam mit den Partnern vor Ort einen stabilen, zuverlässigen und pünktlichen Flugbetrieb gewährleisten - auch zu den Spitzenzeiten des Sommers. Davon erhofft sich die Lufthansa auch eine Steigerung der Kundenzufriedenheit.

In der neuen Struktur ergäben sich durch die übergreifende Zusammenarbeit innerhalb von Lufthansa Airlines zudem weitere Synergien.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2024 09:28 ET (14:28 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.