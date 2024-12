Werden technische Geräte künftig von einer Diamantenbatterie angetrieben? Wissenschaftler:innen haben eine solche Energiezelle jetzt zum ersten Mal realisieren können. Die Batterie ist in der Lage, Geräte über tausende Jahre mit Energie zu versorgen. Schon 2016 wurde die Idee einer sogenannten Diamantenbatterie erstmals vorgestellt. Der schon damals zuständige Wissenschaftler Tom Scott, Professor an der University of Bristol, kann heute mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...