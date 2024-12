Neue Markenkampagne 2025 wird sich auf die emotionalen Aspekte des Sports konzentrieren

Das globale Sportunternehmen PUMA setzt in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur adam&eveDDB seine Reise zur Aufwertung der Marke mit einer neuen Markenmarketingstrategie 2025 fort und etabliert PUMA als führende Sportleistungsmarke.

PUMA wurde 1948 von Rudolf Dassler mit der Vision gegründet, Schuhe herzustellen, die es Sportlern ermöglichen, die Beweglichkeit, Schnelligkeit und den Geist eines Pumas selbst zu verkörpern. Seit 75 Jahren steht PUMA an der Spitze der Innovation und arbeitet mit den schnellsten Athleten der Welt, legendären Vereinen und Verbänden zusammen, um die Grenzen der Leistung zu verschieben. In den letzten Jahren hat sich die Sportkultur von einem engen Fokus auf das Gewinnen Schweiß, Mut und Kampf gegen die Widrigkeiten zu einem authentischeren und menschlicheren Raum entwickelt.

Mit der kürzlich erfolgten Ernennung von Julie Legrand zur Seniordirektorin für globale Markenstrategie und Kommunikation will PUMA das nächste Kapitel seiner einzigartigen Reise gestalten. Legrand, die zuvor globale Markendirektorin von H&M war und über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung bei Procter Gamble verfügt, hat sich für 2024 der Verfeinerung der Marken-DNA und -Architektur von PUMA verschrieben, um eine klare und mutige Position auf dem Markt zu schaffen. "Ein Teil meiner Mission, als ich Anfang dieses Jahres dem PUMA-Team beitrat, bestand darin, die Marke PUMA in den Köpfen der Verbraucher zu überwachen und weiter zu stärken. Ich freue mich, mit adam&eveDDB zusammenzuarbeiten, um unsere DNA zu erforschen und eine Markenkampagne für 2025 zu entwickeln, die unsere neue globale Markenstrategie zum Leben erweckt. Mit ihrer emotionsgeladenen Kreativität können wir tiefere, bedeutungsvollere Verbindungen zu unseren Verbrauchern aufbauen.

Für Richard Teyssier, PUMA Vizepräsident für Marke Marketing ist "PUMA die Heimat einiger der besten Athleten, Teams und Botschafter der Welt und wir haben das klare Ziel, PUMA als führende Sportleistungsmarke zu positionieren. Wir wollen bei Innovationen und Trends an vorderster Front stehen, nicht nur bei unseren Produkten, sondern vor allem in Bezug auf die Marke und das Marketing. Mit adam&eveDDB haben wir einen Partner gefunden, der uns dabei helfen kann, eine emotionale Bindung zu unseren Verbrauchern aufzubauen und gleichzeitig die Marke PUMA im Rahmen einer einzigen globalen Strategie über unser umfangreiches Sportportfolio hinweg zu vereinen.

In diesem Jahr hat PUMA eine Partnerschaft mit adam&eveDDB geschlossen, einem Kreativunternehmen, das sich dafür einsetzt, Emotionen in den Mittelpunkt jeder Interaktion zwischen Unternehmen und Verbrauchern zu stellen. Die Strategie von adam&eveDDB wird die Marke aufwerten, indem sie die beeindruckenden Referenzen von PUMA in den Vordergrund stellt und sie als führende Sportleistungsmarke etabliert. "Es ist ein Geschenk, all das zu kommunizieren, was PUMA zu bieten hat. Unsere Teams in London und Berlin sind in all die Gefühle vertieft, die Menschen in Bewegung bringen; wir können es kaum erwarten, die einzigartige Geschichte der Marke zu erzählen, die von Julie und dem Team so brillant auf den Punkt gebracht wurde", sagte Miranda Hipwell, CEO bei adam&eveDDB

Die erste globale Markenkampagne von adam&eveDDB für PUMA wird im Frühjahr 2025 starten. Der PUMA-Account wird von Teams aus den Londoner und Berliner Büros von adam&eveDDB betreut.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Athleten der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. Das Unternehmen arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um sportliche Einflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

adam&eveDDB

adam&eveDDB ist eine Kreativagentur mit Sitz in London, Berlin, New York und San Francisco. Sie glauben an die Kraft der Kreativität, um Geschäftsvorteile für Marken zu erschließen. Eine Agentur, die sich einladend und verantwortungsbewusst fühlt. Wir arbeiten mit einer Reihe von Kunden zusammen, darunter Amazon, CALM, PlayStation, Eurostar, Marmite, Lloyds Bank, Savills, Volkswagen und MARS.

PUMA

adam&eveDDB

