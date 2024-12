DJ MÄRKTE USA/Kaum verändert - Warten auf US-Arbeitsmarktbericht

DOW JONES--Das Warten auf den US-Arbeitsmarktbericht für November am Freitag dominiert am Donnerstag den Start an der Wall Street. Der Bericht dürfte einen weiteren Hinweis auf den Zinskurs der US-Notenbank geben, die am 18. Dezember über die Zinsen entscheidet.

Der Dow-Jones-Index, der am Vortag erstmals über 45.000 Punkten geschlossen hatte, reduziert sich um 0,1 Prozent auf 44.980 Punkte. Der S&P-500 zeigt sich unverändert. Auch die Nasdaq-Indizes bewegen sich kaum. Die Renditen am Anleihemarkt steigen nach dem Rückgang am Vortag wieder. Der Dollar gibt nach, der Dollarindex verliert mit der Spekulation auf sinkende US-Zinsen 0,3 Prozent.

Im späten Handelsverlauf am Mittwoch hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell altbekanntes wiederholt und gesagt, dass sich die Fed angesichts der unsicheren Inflationsaussichten und der soliden Wirtschaftslage Zeit lassen könne, die Zinsen zu senken. Der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, warnte derweil davor, die Geldpolitik zu stark und zu schnell zu lockern. Der Markt geht aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent davon aus, dass die Fed die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte nach unten nehmen wird.

Keinen Impuls setzen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Die Anträge auf Arbeitslosenuntersützung sind etwas stärker gestiegen als erwartet und untermauern damit die Erwartung einer weiteren Zinssenkung. Am Vortag hatte der Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft die Erwartung leicht verfehlt.

Nachdem der Bitcoin erstmals die Marke von 100.000 Dollar überwunden hat, sind Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptohandel gesucht. Microstrategy, Coinbase Global und Robinhood Markets gewinnen zwischen 4,4 und 8,3 Prozent. Seit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen, von dem die Anleger eine kryptofreundlichere Regierung erwarten, legt der Bitcoin deutlich zu. Auslöser für das Plus zur Wochenmitte war die Nominierung von Paul Atkins für die Leitung der US-Börsenaufsicht (SEC). Er gilt als "krypto-freundlich".

Synopsys reduzieren sich um 6,8 Prozent, nachdem der Softwarehersteller mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Die Aktie des Cybersicherheitsunternehmens Sentinelone stürzt um 11,1 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Verlust verzeichnete, der höher ausfiel als im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis war das Ergebnis zwar ausgeglichen, verfehlte aber die Konsensschätzung knapp.

PVH Corp, die Muttergesellschaft der Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein, hat ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gesenkt. Die Aktie verbilligt sich um 6,3 Prozent.

Ölpreise erhöhen sich moderat - Opec+ verschiebt Fördermengenerhöhung

Die Ölpreise steigen leicht, nachdem die Opec und ihre Verbündeten beschlossen habe, die für Januar geplante Erhöhung der Ölproduktion angesichts der niedrigen Preise und der Sorge des Marktes vor einem Überangebot wie weithin erwartet um drei Monate zu verschieben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.980,14 -0,1% -33,90 +19,3% S&P-500 6.087,84 +0,0% 1,35 +27,6% Nasdaq-Comp. 19.766,91 +0,2% 31,79 +31,7% Nasdaq-100 21.496,16 +0,0% 3,80 +27,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 +4,1 4,13 -24,9 5 Jahre 4,11 +3,9 4,07 10,8 7 Jahre 4,16 +4,0 4,12 19,4 10 Jahre 4,22 +3,9 4,18 33,6 30 Jahre 4,37 +2,6 4,34 40,1 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mi, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0579 +0,7% 1,0537 1,0530 -4,2% EUR/JPY 159,29 +0,7% 157,89 158,39 +2,4% EUR/CHF 0,9318 +0,3% 0,9307 0,9305 +0,4% EUR/GBP 0,8291 +0,2% 0,8279 0,8286 -4,4% USD/JPY 150,59 +0,0% 149,85 150,41 +6,9% GBP/USD 1,2759 +0,4% 1,2727 1,2708 +0,3% USD/CNH (Offshore) 7,2678 -0,1% 7,2754 7,2758 +2,0% Bitcoin BTC/USD 102.665,20 +4,4% 101.826,00 95.851,90 +135,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,93 68,54 +0,6% +0,39 -1,4% Brent/ICE 72,60 72,31 +0,4% +0,29 -1,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,915 47,28 -0,8% -0,37 +23,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.647,07 2.650,07 -0,1% -3,00 +28,4% Silber (Spot) 31,29 31,30 -0,0% -0,01 +31,6% Platin (Spot) 940,03 947,50 -0,8% -7,48 -5,2% Kupfer-Future 4,13 4,14 -0,4% -0,02 +4,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2024 09:53 ET (14:53 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.