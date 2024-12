Der Aktienkurs des Online-Brokers Robinhood hat sich im laufenden Jahr bereits verdreifacht und ist am Donnerstag zum Handelsstart an der Wall Street auf ein neues 52-Wochen-Hoch gesprungen. Positive Impulse liefern dabei nicht nur die Ankündigungen vom Investorentag am gestrigen Mittwoch, sondern auch der Ausbruch des Bitcoin über die magische 100.000-Dollar-Marke.Beim ersten Investorentag der Unternehmensgeschichte hat das Top-Management um Robinhood-CEO Vlad Tenev am Mittwochabend deutscher Zeit ...

