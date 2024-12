Schwalbach (ots) -Ob köstliches Käse-Fondue oder ganz traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen: An den Weihnachtstagen spielt das Essen eine besondere Rolle. Doch wer kennt's nicht? Kaum sitzt man an der reichlich gedeckten Festtagstafel, schon passiert es: Das erste Glas kippt um, Sauce schwappt über, Essen landet auf der eleganten Stofftischdecke oder sogar auf dem edlen Festtagskleid. Die gute Nachricht: Mit modernen Waschmitteln wie Ariel braucht niemand mehr Angst vor hartnäckigen Flecken zu haben - selbst bei kälteren Waschtemperaturen.Tipps gegen hartnäckige FleckenFett: Nur wenige unserer liebsten Festtagsgerichte kommen ohne Fett aus. Butter und Speiseöl verstärken die Aromen und runden den Geschmack ab, hinterlassen aber auch unangenehme Flecken. Um diese effektiv zu entfernen, empfiehlt sich eine einfache Vorbehandlung: Vor dem Waschen den Fleck mit Ariel Flüssigwaschmittel bedecken und mit den Fingern oder einem weichen Schwamm leicht verreiben.Rotwein: Wer gerne ein Glas Rotwein genießt oder sich mit einer Tasse Glühwein auf die Weihnachtstage einstimmt, kennt es: Einmal nicht aufgepasst und schon ist etwas daneben gegangen. Das ist nicht nur schade um den Wein, Rotweinflecken gelten auch als besonders hartnäckig. Die Rettung: Die Wäsche für eine Stunde in einer Waschlauge aus warmem Wasser und Waschpulver einweichen. Danach gut auswringen und ab in die Waschtrommel. Übrigens: Auch für Rotkohl-Flecken ist dieser Trick bestens geeignet!Schokolade: Was wäre Weihnachten ohne Schokolade? Leider zergeht die Köstlichkeit aber nicht nur auf der Zunge, sondern auch allzu oft auf der Tischdecke. Ein Glück, dass sich die Flecken effektiv entfernen lassen. Dafür zunächst die Schokolade vorsichtig abkratzen und dann den Fleck unter fließendem, lauwarmem Wasser ausspülen. Hierbei gilt: Je höher der Wasserdruck, desto mehr Schokolade löst sich. Anschließend den Fleck mit Flüssigwaschmittel vollständig bedecken und mit den Fingern oder einem weichen Schwamm sanft einreiben.Nach der Vorbehandlung die Textilien wie gewohnt waschen. Und dabei am besten: einfach runterdrehen! Denn moderne Waschmittel wie Ariel entfernen alltägliche Flecken und Gerüche zuverlässig bereits bei 30 °C und liefern ein hygienisch reines Waschergebnis, während die Textilien geschont werden. Gleichzeitig spart das Wäschewaschen bei niedrigeren Temperaturen Energie, die normalerweise für das Erhitzen des Wassers verbraucht wird, und senkt so die Stromkosten (ausgehend vom Energieverbrauch einer Waschmaschine bei normalem Waschprogramm) und den CO2-Ausstoß - ein Beitrag zum Klimaschutz.Darüber informieren Ariel und die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland mit der gemeinsamen Initiative WirDrehenRunter. Unter www.wirdrehenrunter.de erhalten Sie weitere Informationen und können mit dem Sparrechner für Kaltwäsche Ihr persönliches Sparpotenzial selbst berechnen.Pressekontakt:Pressekontakt P&G:Björn Sievers, Brand Communications Germany, Austria and SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr. Proper, Antikal)Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am TaunusTel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail: sievers.b.1@pg.comPressekontakt WWF:Jelena Admoni, PressesprecherinWWF Deutschland, Reinhardtstr. 18, 10117 BerlinTel.: +49 30 311 777 423, E-Mail: jelena.admoni@wwf.deOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/5924556