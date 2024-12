MOSKAU/WARSCHAU (dpa-AFX) - Russland schließt das polnische Generalkonsulat in St. Petersburg. Die drei diplomatischen Mitarbeiter der Vertretung seien zu unerwünschten Personen erklärt worden und müssten das Land zum 10. Januar verlassen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Dieser Schritt sei eine Antwort auf die Schließung des russischen Generalkonsulats in Posen (Poznan) durch das polnische Außenministerium Ende November.

"In den vergangenen Jahren haben die polnischen Behörden eine offen russlandfeindliche Politik verfolgt und die über viele Jahrzehnte aufgebaute Architektur der russisch-polnischen Beziehungen fast vollständig demontiert", hieß es in der Mitteilung des russischen Außenministeriums weiter.

Polens Außenminister Radoslaw Sikorski hatte die Schließung der russischen Vertretung in Posen seinerzeit damit begründet, er habe Informationen, wonach Russland hinter Sabotageversuchen in Polen und verbündeten Ländern stecke.

Das EU- und Nato-Mitglied Polen gehört zu den engagiertesten politischen und militärischen Unterstützern der von Russland angegriffenen Ukraine. Der Kreml betrachtet Polen daher als Feind.

Sikorski sagte nun, Polen nehme die Schließung des Generalkonsulats mit "würdevoller Gleichgültigkeit" zur Kenntnis. "Wir verüben in Russland keine Brandstiftung oder Sabotage. Aber jeder weiß, was für ein Land Russland ist." Daher komme der Schritt nicht unerwartet./dhe/DP/ngu