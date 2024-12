Die PORR AG, einer der führenden Baukonzerne Österreichs, bietet trotz ihrer Einordnung in den zyklischen Sektor interessante Perspektiven für Value- und Dividenden-Investoren. Mit einem diversifizierten Geschäftsmodell, starken internationalen Projekten und einer historisch niedrigen Bewertung stellt das Unternehmen eine potenziell attraktive Investitionsmöglichkeit dar. PORR AG: Ein Überblick Die PORR AG ist sowohl in Österreich als auch in Osteuropa stark positioniert und fokussiert sich auf Infrastrukturprojekte wie Autobahnbau und Brückenerneuerungen. Mit einem Marktanteil von nur 10 % im Wohnungsbau, einem derzeit kriselnden Segment, ist PORR weniger von den aktuellen Problemen in der Bauwirtschaft betroffen. Vielmehr profitiert das Unternehmen von staatlichen Infrastrukturmaßnahmen in ...

