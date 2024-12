FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge in Rekordhöhen vorgedrungen. Die Jahresendrally katapultierte den Leitindex in Richtung 20.400 Punkte. Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer 0,63 Prozent höher auf 20.358,80 Zähler aus dem Tag.

Die Rally, die vor einer Woche gestartetet war, hat dem Dax inzwischen einen Anstieg von knapp 1.100 Punkten oder 5,7 Prozent beschert. Aktuell summieren sich die Gewinne seit Jahresbeginn damit auf insgesamt 21,5 Prozent. Sollte das bis zum Jahresende so bleiben, dürfen sich die Anleger auf eines der besten Börsenjahre der vergangenen zehn Jahre freuen.

"Der Deutsche Aktienindex kennt in diesen Tagen kein Halten mehr und viele Anleger schütteln nur noch ungläubig den Kopf", kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Von einer monatelangen, lethargischen Seitwärtsbewegung habe der Index zuletzt "blitzschnell in einen dynamischen Rally-Modus umgeschaltet". Technisch gesehen, gebe es noch Luft nach oben bis auf 20.500 Punkte. Allerdings werde die Luft auf dem erreichten Niveau dünner. Investoren dürften dazu neigen, Gewinne mitzunehmen, falls die Rally nicht unvermindert weitergehen sollte.

Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenunternehmen, beendete den Handel am Donnerstag mit einem Aufschlag von 1,16 Prozent auf 27.132,80 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,66 Prozent auf 4.951,58 Punkte.

Die Börsen in London und der Schweiz dagegen kamen kaum vom Fleck. In den USA sah es ähnlich aus. Der bekannteste Wall-Street-Index, der Dow Jones Industrial, sowie der technologielastige Nasdaq 100 gaben zum Börsenschluss in Europa leicht nach. Der marktbreite S&P 500 hielt sich auf Vortagesniveau./ck/mis

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, EU0009658145, US6311011026, US78378X1072, 2455711