Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 5 décembre/December 2024) - The common shares of DiagnosTear Technologies Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

DiagnosTear is focused on the diagnosis of front-of-the-eye diseases at the point of care, by analyzing the composition of the tear fluid using its proprietary non invasive TeaRx technology and currently has two products for diagnosis of Dry Eye Disease and Red Eye causes.

_________________________________

Les actions ordinaires de DiagnosTear Technologies Inc. ont été approuvés pour inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

DiagnosTear se concentre sur le diagnostic des maladies du front de l'œil au point d'intervention, en analysant la composition du liquide lacrymal à l'aide de sa technologie exclusive non invasive TeaRx et propose actuellement deux produits pour le diagnostic de la sécheresse oculaire et de la rougeur.

Issuer/Émetteur : DiagnosTear Technologies Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : DTR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 58 788 335 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 7 805 670 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologie CUSIP : 25244H 10 5 ISIN : CA 25244H 10 5 5 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 9 DEC 2024 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts : Endeavor Trust Corproation

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)