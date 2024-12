PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die gute Laune der Anleger an den wichtigsten EU-Aktienmärkten hat am Donnerstag trotz der französischen Regierungskrise gehalten. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 4.951,58 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,37 Prozent auf 7.330,54 Punkte an.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,06 Prozent auf 11.790,79 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann letztlich 0,16 Prozent auf 8.349,38 Zähler.

Die Märkte zeigten sich damit weiterhin solide. "Vor allem professionelle Investoren decken sich gerade mit Scheuklappen vor den lauernden Risiken weiter mit den Aktien ein, die im Jahresverlauf zu den Gewinnern gehörten", stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest./edh/mis

EU0009658145, EU0009658160, FR0003500008, CH0009980894, GB0001383545