Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Handelstag einen moderaten Anstieg von 0,5 Prozent auf 81,78 EUR im XETRA-Handel, während sich im Hintergrund bedeutende strategische Entwicklungen abzeichnen. Das Unternehmen steht vor wegweisenden Entscheidungen, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeugproduktion. Der Aktienkurs liegt damit weiterhin deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 128,60 EUR, was die anhaltenden Herausforderungen des Konzerns widerspiegelt. Die Dividendenerwartung für das kommende Jahr wurde auf 6,46 EUR pro Aktie nach unten korrigiert, verglichen mit 9,06 EUR im Vorjahr.

Produktionsstandort-Strategien

Eine besonders brisante Entwicklung zeichnet sich am Standort Hannover ab, wo die Zukunft der ID.Buzz-Fertigung zur Diskussion steht. Das Unternehmen erwägt eine teilweise oder vollständige Verlagerung der Produktion in das polnische Werk in Poznan. Diese strategische Überlegung basiert auf den bisherigen Verkaufszahlen des Elektro-Bullis, die mit 14.600 Einheiten im ersten Halbjahr 2024 deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen von 130.000 Fahrzeugen pro Jahr zurückblieben.

