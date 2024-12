DJ XETRA-SCHLUSS/DAX setzt Rekordrally fort

DOW JONES--Die Weihnachtsrally ging auch am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt weiter. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 20.359 Punkte, bei 20.373 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Das Scheitern der französischen Regierung wurde gut weggesteckt, die Anleger glauben nicht an eine baldige Schuldenkrise in Frankreich. Im Notfall würde die Europäische Zentralbank (EZB) Schlimmeres verhindern. Die Zinsdifferenz zwischen deutschen und französischen Benchmarkanleihen engte sich ein - ein deutliches Entspannungsindiz.

Angesichts steigender Renditen am deutschen Anleihemarkt waren Banken gesucht: Deutsche Bank gewannen 1,7 Prozent und Commerzbank 2,7 Prozent. Die zinssensiblen Immobilienwerte wurden gemieden, für Vonovia ging es im DAX um 1,3 Prozent nach unten, LEG Immobilien büßten 2,3 Prozent ein.

Einen Kurssprung von 11,1 Prozent gab es bei den Aktien von Aurubis, obwohl nur endgültige Geschäftszahlen vorgelegt worden sind. Die Analysten von Baader unterstrichen, dass sowohl Zahlen als auch Ausblick im Rahmen der bisherigen Erwartungen lägen. Für eine positive Überraschung sorgte jedoch die Dividendenerhöhung um 10 Cent auf 1,50 Euro je Aktie.

Platzierung bei Ionos

Bei Auto1 kamen gleich drei gute Nachrichten auf einmal zusammen und trieben die Aktien um 7,6 Prozent nach oben: So hat Barclays die Aktien zum Übergewichten empfohlen, JP Morgan hat das Kursziel erhöht und die Titel werden künftig in den MDAX aufgenommen. Bei Delivery Hero (+3,6%) und Hellofresh (+10,9%) trieben positive Kommentare von JP Morgan zur Lieferdienstbranche.

Thyssenkrupp (+0,4%) gaben am Nachmittag einen Teile der Tagesgewinne ab. Hintergrund war die Nachricht, dass CFO Jens Schulte den Stahlkonzern verlässt. Er wird Nachfolger von Gregor Pottmeyer, der derzeit das Amt des Finanzvorstands bei der Deutschen Börse bekleidet. Der Abgang von Schulte in schwierigen Zeiten ist nicht dazu angetan, die Stimmung für die Thyssenkrupp-Aktie zu heben.

Ionos verloren 6,6 Prozent auf 22,00 Euro. Laut Medienberichten soll Warburg Pincus 10,5 Millionen Ionos-Aktien per beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren zu 21,85 Euro je Anteilsschein platziert haben.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 20.358,80 +0,6% +21,58% DAX-Future 20.384,00 +0,6% +16,21% XDAX 20.350,63 +0,6% +21,36% MDAX 27.132,80 +1,2% +0,06% TecDAX 3.521,87 +0,3% +5,46% SDAX 13.934,14 +1,2% -0,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,56 -60 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 28 12 0 3.308,1 59,8 64,8 MDAX 32 16 2 648,5 38,2 26,0 TecDAX 23 6 1 924,5 18,5 17,6 SDAX 45 21 4 157,4 10,9 11,2 ===

