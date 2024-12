DJ MÄRKTE USA/Vorsichtige Zurückhaltung

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts für November am Freitag macht sich an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtige Zurückhaltung breit. Der Bericht hat neben den in der nächsten Woche noch anstehenden US-Inflationszahlen das Zeug, die US-Notenbanker mit Blick auf die am 18. Dezember anstehende Zinsentscheidung zu beeindrucken. Am Berichtstag fiel der wöchentliche US-Arbeitsmarktbericht etwas über der Erwartung aus, am Vortag war aus der US-Privatwirtschaft ein etwas schwächerer Stellenzuwachs berichtet worden als erwartet.

Zur Mittagszeit in New York gibt der Dow-Jones-Index, der am Vortag erstmals über 45.000 Punkten geschlossen hatte, um 0,3 Prozent auf 44.888 Punkte nach. Der S&P-500 zeigt sich ebenso kaum verändert wie die Nasdaq-Indizes. Die Renditen am Anleihemarkt steigen wieder, nachdem sie am Vortag deutlicher gesunken waren. Der Dollar gibt nach, der Dollarindex verliert 0,3 Prozent.

Im späten Handelsverlauf am Mittwoch hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell altbekanntes wiederholt und gesagt, dass sich die Fed wegen der stabilen Wirtschaft und der unsicheren Inflationsaussichten mit Zinssenkungen Zeit lassen könne. Der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, hat derweil vor dem Risiko zu früher und zu starker Zinssenkungen gewarnt. Der Markt geht aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 72 (Vortag: 78) Prozent davon aus, dass die Fed die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte nach unten nehmen wird.

Bitcoin über 100.000 Dollar bewegt Coinbaise & Co

Der erstmalige Anstieg des Bitcoin über die Marke von 100.000 Dollar rückt die Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Kryptohandel in den Blick. Legten diese allerdings zu Handelsbeginn noch deutlicher zu, liegen sie mittlerweile im Minus. Microstrategy, Coinbase Global und Robinhood Markets geben um bis zu 2 Prozent nach. Seit Jahresbeginn haben die Papiere aber durchweg extrem stark zugelegt - zwischen 90 und über 500 Prozent.

Seit dem Sieg des als dem Kryptomarkt aufgeschlossen gegenübrstehenden Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl, legen Bitcoin und andere Kryptowährungen deutlich zu. Auslöser für den jüngsten Schub nach oben ist die Nominierung von Paul Atkins zum Chef der US-Börsenaufsicht (SEC). Er gilt als "kryptofreundlich".

Synopsys reduzieren sich um 10,6 Prozent, nachdem der Softwarehersteller mit den Ergebnissen für das erste Quartal die Erwartungen des Marktes verfehlt hat. Die Aktie des Cybersicherheitsunternehmens Sentinelone stürzt um fast 10 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Verlust verzeichnete, der höher ausfiel als im Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis war das Ergebnis zwar ausgeglichen, verfehlte aber die Konsensschätzung knapp.

PVH Corp, die Muttergesellschaft der Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein, hat ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gesenkt. Die Aktie tendiert behauptet, nachdem sie zunächst deutlicher nachgegeben hatte.

Five Below machen einen Satz um gut 11 Prozent. Der Discounter hat seine Prognose für das Geschäftsjahr nach einem starken "Black Friday" erhöht. Außerdem wurde nach sechsmonatiger Suche ein neuer Chef ernannt. Der Bekleidungseinzelhändler American Eagle Outfitters hat dagegen seine Jahresumsatzprognose gesenkt. Der Kurs verliert 14,3 Prozent.

Der Discounter Dollar General verfehlte im Berichtsquartal die Gewinnerwartung. Für den Kurs geht es um 3,3 Prozent südwärts. Weniger tut sich kursmäßig bei Kroger (+0,7%). Die Geschäftszahlen der Drogeriekette sind insgesamt durchwachsen ausgefallen.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise geben leicht nach, obwohl die Opec und ihre Verbündeten beschlossen haben, die für Januar geplante Erhöhung der Ölproduktion angesichts der niedrigen Preise und der Sorge des Marktes vor einem Überangebot um drei Monate zu verschieben. Im Handel heißt es, dies sei überwiegend so schon erwartet worden. Dazu gebe es trotz derartiger Vereinbarungen auch immer wieder Abweichler innerhalb der Allianz.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.888,12 -0,3% -125,92 +19,1% S&P-500 6.084,65 -0,0% -1,84 +27,6% Nasdaq-Comp. 19.749,37 +0,1% 14,25 +31,6% Nasdaq-100 21.472,95 -0,1% -19,41 +27,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,17 +3,9 4,13 -25,1 5 Jahre 4,10 +3,1 4,07 9,9 7 Jahre 4,15 +2,5 4,12 18,0 10 Jahre 4,20 +2,2 4,18 31,9 30 Jahre 4,35 +0,8 4,34 38,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Uhr Mi, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0567 +0,5% 1,0537 1,0530 -4,3% EUR/JPY 158,72 +0,3% 157,89 158,39 +2,0% EUR/CHF 0,9296 +0,0% 0,9307 0,9305 +0,2% EUR/GBP 0,8287 +0,2% 0,8279 0,8286 -4,5% USD/JPY 150,18 -0,2% 149,85 150,41 +6,6% GBP/USD 1,2750 +0,4% 1,2727 1,2708 +0,2% USD/CNH (Offshore) 7,2655 -0,2% 7,2754 7,2758 +2,0% Bitcoin BTC/USD 101.403,55 +3,1% 101.826,00 95.851,90 +132,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,42 68,54 -0,2% -0,12 -2,2% Brent/ICE 72,23 72,31 -0,1% -0,08 -2,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 46,61 47,28 -1,4% -0,67 +23,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.633,24 2.650,07 -0,6% -16,84 +27,7% Silber (Spot) 31,14 31,30 -0,5% -0,16 +31,0% Platin (Spot) 937,65 947,50 -1,0% -9,85 -5,5% Kupfer-Future 4,13 4,14 -0,3% -0,01 +4,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

