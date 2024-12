Die Situation bei Volkswagen spitzt sich dramatisch zu, während der Konzern mit weitreichenden Herausforderungen konfrontiert wird. Vorstandschef Oliver Blume hat den Traditionskonzern kürzlich zum Sanierungsfall erklärt, was die angespannte Lage zusätzlich verschärft. Die Gewerkschaft IG Metall reagiert mit intensivierten Protestaktionen auf die drohenden Werkschließungen. An neun VW-Standorten sind für kommenden Montag vierstündige Arbeitsniederlegungen geplant, nachdem bereits Anfang Dezember rund 100.000 Beschäftigte an Warnstreiks teilgenommen hatten.

Druck auf mehreren Fronten

Der Automobilhersteller steht vor enormen Herausforderungen: Neben den internen Umstrukturierungsplänen kämpft das Unternehmen mit einem drohenden Umsatzrückgang in China. Besonders der steigende Preisdruck durch chinesische Elektrofahrzeughersteller zwingt den Konzern zu einschneidenden Sparmaßnahmen. Die vierte Runde der Tarifverhandlungen zwischen Unternehmensführung und Gewerkschaft steht bereits in der kommenden Woche an, während die Belegschaft weiterhin für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpft.

Anzeige

Volkswagen-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Volkswagen-Analyse vom 5. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Volkswagen-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Volkswagen-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Volkswagen: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...