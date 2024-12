Catslap-Kursexplosion am 6. Dez. nach Listung auf Top-Memecoin-Börsen MEXC?

Wie bereits von dem Countdown signalisiert wurde, fand heute die große Ankündigung von Catslap statt, wobei es sich um eine Listung an der führenden Memecoin-Börse MEXC handelt. Diese wird bereits am 6. Dezember um 14:00 Uhr erfolgen und könnte dem Coin wie anderen zuvor neuen Auftrieb verleihen.

Bei Catslap handelt es sich um einen Katzen-Memetoken mit einem neuartigen Slap-to-Earn-Spiel, welches in Konkurrenz zu dem führenden Coin in diesem Sektor - Popcat - tritt. Im Gegensatz zu diesem bietet es jedoch eine optimierte Version des Games.

Zudem handelt es sich bei MEXC um eine der wichtigsten Kryptobörsen im Bereich der Memecoins. Bereits zuvor ist sie als Trendspotter in diesem Bereich positiv aufgefallen und war oft eine der ersten Börsen, welche die besten Memecoins gelistet hat.

Um die Aufmerksamkeit weiter zu steigern, wurde in der Zeit vom 5. Dezember um 12 Uhr bis Freitag um 11:50 eine weitere Aktion gestartet, um die Kontoerstellungen und die Einzahlungen zu fördern.

Die Ergebnisse dieser Aktion werden dann um 12:30 Uhr bekannt gegeben, während der Handel ab 14 Uhr UTC freigegeben wird. Ab Samstag, den 7. Dezember, um 14 Uhr werden die Abhebungen ermöglicht.

Nähere Details für die AirDrop-Kampagne von Catslap

MEXC-Kickstarter-Link: https://www.mexc.com/support/articles/16785962840601

MEXC-Registrierungs-Link: https://bs_168d85c2.cryptopages.care

Berechtigungsanforderungen: Mindestens 500 MX über 24 Folgetage vor dem 4. Dezember 17:00 Uhr

Mindestens 500 MX über 24 Folgetage vor dem 4. Dezember 17:00 Uhr Abstimmungszeitraum: 05.12.2024 12:00 Uhr bis 06.12.2024 11:50

05.12.2024 12:00 Uhr bis 06.12.2024 11:50 Handel: 06.12.2024 14:00 Uhr

06.12.2024 14:00 Uhr Abstimmungslink: https://www.mexc.com/sun/assessment

https://www.mexc.com/sun/assessment AirDrop-Belohnungen: 30.000 $SLAP & 20.000 USDT

30.000 $SLAP & 20.000 USDT Abstimmungstoken: MX

MX Anforderungen: 500 = MX = 500.000

500 = MX = 500.000 Belohnungen: AirDrop-Höhe hängt von der Beteiligungsrate ab.

AirDrop-Höhe hängt von der Beteiligungsrate ab. Teilnahmebedingungen: Beisteuerungseffekt hängt von der maximalen Einsatzmenge und angeworbenen Nutzer ab, wobei nur die Bedingungen erfüllenden Coins gezählt werden. Allerdings werden diese nicht eingefroren. Anschließend ist auch die Teilnahme an weiteren Kickstarter- und Launchpool-Events möglich.

.@catslaptoken, crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins, is coming to MEXCKickstarter



Vote with $MX to share massive airdrops

$SLAP/USDT Trading: 2024-12-06 13:00 (UTC)



Details: https://t.co/uSzjfMRcxi pic.twitter.com/sxEuNlYHpP - MEXC (@MEXC_Official) December 5, 2024

Kryptobörse MEXC ist der führende Trendspotter im Bereich der Memecoins

Die Ankündigung der MEXC-Listung wurde von der Krypto-Community mit einem Anstieg des $SLAP-Coins begrüßt. Denn einige wollen schon jetzt der zunehmenden Liquidität und Volatilität zuvorkommen.

Zudem handelt es sich bei MEXC um die führende Kryptobörse im Bereich der Memecoins. Bereits viele andere Memetoken zuvor haben danach noch bedeutendere Kursanstiege verzeichnet, wie beispielsweise Pepe, Bonk, DogWifHat und Shiba Inu.

Daher hat die Börse auch den Ruf erhalten, dass sie eine Art Trendspotter im Memecoin-Sektor ist. So konnte Bonk seitdem ein Kursplus von 95.700 %, Pepe von 43.015 %, NeiroCTO von 37.492 %, DogWifHat von 6.871 % und GOAT von 2.471 % verzeichnen. Es gibt jedoch noch zahlreiche weitere, wobei nun Catslap als Nächstes folgt.

Ebenso erreicht MEXC sogar eine höhere Markttiefe, als dies bei Binance der Fall ist. Mit dieser wird wiederum bestimmt, um wie viel Prozent der Handel bestimmter Größen den Markt bewegen kann.

So kommt MEXC etwa bei der Futures-Markttiefe auf 100 Mio. USD und somit auf das Niveau von 0,05 % und 0,1 %. Daher übertrifft sie sogar andere führende Kryptobörsen wie Binance oder OKX.

MEXC ist eine der führenden Kryptobörsen und könnte Catslap antreiben

Aber nicht nur die Favorisierung der Kryptobörse MEXC unter Memecoin-Tradern ist ein Faktor, welcher sich positiv auf Catslap auswirkt. Ferner erzielt die Börse eine große Reichweite, da sie Millionen von weiteren Investoren auf den $SLAP-Coin aufmerksam macht und somit Kapitalflüsse begünstigt.

Derzeit handelt es sich bei MEXC um die zehntgrößte Kryptobörse basierend auf dem Handelsvolumen von mehr als 10 Mrd. USD, welches auf 5,2 Mio. Besucher pro Woche zurückzuführen ist.

MEXC bietet 2.760 Kryptowährungen in 170 verschiedenen Jurisdiktionen an. Dabei unterstützt die Börse auch viele Fiatwährungen wie USD, EUR und GBP, wobei sie sich insbesondere an Anfänger richtet, welche sich nicht so gut mit DEXs auskennen und den Komfort von CEXs schätzen.

Zudem handelt es sich bei der Aufnahme von MEXC um eine bemerkenswerte Leistung. Denn dies unterstreicht die Seriosität, Vertrauenswürdigkeit und das Engagement des Teams, welches bisher kontinuierlich nach Wertsteigerungsoptimierungen auf der Suche war.

Außerdem begünstigt dieser Schritt von MEXC weitere Listungen an anderen Kryptobörsen. Basierend auf dem Handelsvolumen sollen von diesen in den kommenden Tagen noch einige weitere folgen, um das FOMO durch einen positiven Newsflow zu maximieren.

Zum jetzigen Zeitpunkt kommt Catslap auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung in Höhe von 51,03 Mio. USD. Durch die Aufnahme von MEXC könnte der $SLAP-Coin möglicherweise sogar schon die Marke von 100 Mio. USD überschreiten.

Außerdem wird es sich förderlich auf die Anzahl der Tokeninhaber auswirken, was wiederum einer der wichtigsten Parameter bei der Beurteilung eines Memecoins ist. Dies könnte somit weitere Kapitalflüsse begünstigen.

Mittlerweile kommt Catslap schon auf 13.410 Tokeninhaber, wobei die Anzahl über die letzte Zeit kontinuierlich gesteigert werden konnte. Somit handelt es sich nicht um einen toten Memetoken, sondern um einen, welcher seine Viralität sogar noch steigern kann und daher auch den Kurs. Da sich die Tokeninhaber der CEXs jedoch nicht mehr positiv auf die On-Chain-Daten auswirken, wird folglich mehr auf das Handelsvolumen zu achten sein.

Catslap begeistert die Memecoin-Community

Catslap hat jedoch noch mehr als nur Humor und eine hohe Viralität zu bieten. Denn auch die Bemühungen des Teams haben viele Anleger zu einem Investment überzeugt. So wurde unter anderem ein Staking, verschiedene Burning-Mechanismen, ein Play-to-Earn-Spiel und mehr eingeführt.

Damit grenzt sich Catslap deutlich von anderen Katzen-Memecoins wie Popcat ab, welche sich nicht so viel Mühe gegeben haben. Zudem kann es mit seinen Mechanismen die Nutzeraktivität steigern, was sich wiederum positiv auf den eigenen Kurs auswirkt.

Über das Slap-to-Earn-Spiel können die Nutzer allerdings nicht nur Belohnungen in $SLAP-Coins verdienen, wobei der genaue Vergütungsplan in Kürze bekannt gegeben wird. Überdies hängt von dem Game auch die Höhe der Burnings ab, welche immer bei bestimmten Meilensteinen erfolgen.

Somit erhalten die Nutzer also gleich mehrere Anreize, um das Spiel zu spielen. Ferner gibt es einen weiteren Burning-Mechanismus, welcher aktiviert wird, sobald sich die Staker vor dem Entsperrungszeitraum von sieben Tagen für eine frühzeitige Auszahlung entscheiden und ein Teil ihrer Rendite dafür einbehalten wird.

Insgesamt wurden auf diese Weise schon $SLAP-Coins im Wert von mehr als 1 Mio. USD vernichtet. Ferner gibt es ein Rückkaufprogramm, bei dem das Team alle 20 Minuten über den freien Markt die eigenen Coins zurückkauft. Auf diese Weise kam es bereits zu Buybacks im Wert von 451.000 USD. Der positive Einfluss auf den Kursverlauf ist schon jetzt ersichtlich.

Popcat verwandelt 100 USD in 167,99 Mio. USD

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung des Katzen-Memecoins Popcat, so konnte dieser laut den Angaben von DEXTools um 167,99 Mio. % steigen. Demnach hätten zu Beginn sogar nur 100 USD ausgereicht, um mehrere Millionen zu erzielen. Natürlich schaffen es die wenigsten, von Anfang an dabei zu sein.

Aber auch nur ein kleines Stück dieser Rally könnte sich schon überdurchschnittlich bezahlt machen, was einer der Hauptgründe für die Beliebtheit der Memecoins ist. Catslap ist im Gegensatz zu Popcat jedoch erst 4.785 % gestiegen und bietet somit noch einiges an Spielraum. Dabei konnte er allein über die vergangenen Tage um mehr als 100 % an Wert gewinnen.

Zudem wurde der Smart Contract von Catslap von SolidProof überprüft. Hinzu kommen die DEXTools-Bewertung von 99 % und die Sperrung von 53 % der Liquidität in Höhe von 6,8 Mio. USD über einen Zeitraum von einem Monat, welche die Sicherheit im Vergleich zu anderen Memecoins verbessern. Denn somit wird die Gefahr von Rug Pulls deutlich reduziert.

Catslap ist in das Revier von Popcat getreten und fordert sie mit ihren Pranken und dem überzeugenderen Angebot heraus. Angesichts des ambitionierten Teams könnte sich noch mehr daraus entwickeln, zumal Katzenvideos laut dem MIT bis zu 15 % des Internettraffics ausgemacht haben. So wäre auch ein Share-and-Earn-Portal für lustige Videos und mehr denkbar.

Die Gemeinschaft von Catslap zählt mittlerweile schon 3.448 Abonnenten auf Telegram und 11.000 auf X. Hier erhalten Sie möglichst früh die neuesten Ankündigungen wie Listungen, Partnerschaften und Launches.

MEXC fokussiert sich auf die nächsten Memecoin-Trendsetter, was vielleicht auch andere tun sollten. Hier gelangen Sie zur MEXC-Kickstarter-Kampagne für zusätzliche Boni und zu den zusätzlichen Details über das Kickstarter-Programm von MEXC.

