Krypto-News: Bitcoin über 100.000 USD treibt Memecoins wie $STARS an

Bitcoin konnte gestern Nacht mithilfe von Jerome Powells Äußerungen, dass es sich bei Bitcoin um digitales Geld handelt, und der Bekanntgabe des nächsten SEC-Vorsitzenden, Paul Atkins, welcher Kryptowährungen gegenüber freundlich eingestellt ist, über die Marke von 100.000 USD steigen.

Von dieser Risk-on-Stimmung profitieren auch wieder die Memecoins, welche laut den Angaben von CoinGecko am heutigen Tage ihre Marktkapitalisierung um 8,6 % steigern konnten. Somit haben sie sich wieder deutlich besser als der breite Kryptomarkt entwickelt, welcher in derselben Zeit nur an 3,5 % an Wert gewann.

Einer dieser Profiteure ist der Vorverkauf der Memecoin-Staking-Plattform Crypto All-Stars, welcher sich nun mittlerweile unmittelbar vor der Marke von 9 Mio. USD befindet. Denn er soll den Prozess besonders anfängerfreundlich, interoperabel, sicher, rentabel und komfortabel gestalten, womit einige der wichtigen Probleme adressiert werden.

Fortan fehlt nur noch rund 1 Mio. USD, bevor die wichtige Marke von 10 Mio. USD überschritten wird. All dies deutet darauf hin, dass sich in Crypto All-Stars mindestens ein ähnliches Potenzial wie in nutzlosen Memecoins wie Pepe stecken könnte. Angesichts der deutlich höheren Bewertungen der Utility-Memetoken ist jedoch auch mehr denkbar.

Zudem macht er sich die hohe Viralität und die Memecoin-Bevorzugung der Investoren in diesem Bullenmarkt zunutze, da mittlerweile mehr als die Hälfte der Kryptoinvestoren in diese investiert sein soll. Für diesen Sektor bietet er ein einzigartiges Wertangebot und spricht einige der größten und aktivsten Krypto-Communitys an, was seine Viralität ebenfalls steigert.

Zum aktuellen Zeitpunkt können die $STARS-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,0016782 USD erworben werden. Allerdings sind fortan nur noch weniger als 15 Tage Zeit nach, um am Vorverkauf teilzunehmen, bevor der Coin schon kurze Zeit danach an den Kryptobörsen eingeführt wird.

Dann könnte dieser bereits parabolisch ansteigen, da ihn viele Memecoin-Anleger suchen, um die Extrarenditen nicht zu verpassen. Insbesondere Wale könnten davon überdurchschnittlich profitieren, da über die Kursanstiege hinaus auch ein passives Einkommen erhalten wird. Daher könnte der $STARS-Coin schnell und extrem pumpen.

Crypto All-Stars hat Bitcoin in dieser Hinsicht sogar schon übertroffen

Der Anstieg von Bitcoin über die wichtige psychologische Marke von 100.000 USD gelang heute Nacht während der Handelszeit des asiatischen Marktes. Somit wurde heute ein neues Allzeithoch von 103.844,60 USD ausgebildet.

Bitcoin-Preis | Quelle: CoinGecko

Von diesem Anstieg konnten auch viele andere Kryptowährungen profitieren. Zudem stieg die Marktkapitalisierung des breiten Marktes um 3,5 % auf 3,85 Bil. USD an. Ebenso nahm das Handelsvolumen um 35,45 % auf 355,37 Mrd. USD zu.

Die Memecoins konnten dadurch ihre Bewertung sogar auf 140,04 Mrd. USD steigern, wobei allein über die vergangenen 24 Stunden weitere 8,6 % hinzugekommen sind. Aber auch das Handelsvolumen hält sich mit 44,66 Mrd. USD auf einem hohen Niveau.

Bisher handelt es sich noch immer bei Bitcoin um die mit Abstand führende Kryptowährung. Daher dominiert er auch die Marktstimmung und treibt den Rest des Marktes an. Der enorme Preisanstieg von einer Randerscheinung zu einem der am höchsten bewerteten Assets zeigt die fortgeschrittene Etablierung des Kryptomarktes.

Trotz dieser überwältigenden Entwicklung konnte Bitcoin im Jahr 2010 noch keine Marktkapitalisierung in Höhe von 10 Mio. USD erreichen. In dieser Hinsicht entwickelt sich Crypto All-Stars sogar noch deutlich besser. Denn der $STARS-Coin hat schon nach rund vier Monaten und noch vor der ersten Listung bereits enorme Finanzmittel erzielt.

Natürlich spielen dabei vor allem der Bullenmarkt und die zunehmende Etablierung der Memecoins eine wichtige Rolle. Allerdings zeigt das große Interesse der Anleger auch, dass sie ein großes Potenzial in Crypto All-Stars erkannt haben.

Noch ist es schwierig, die genaue Entwicklung des $STARS-Coins zu prognostizieren. Allerdings unterscheidet ihn sein besonderer Ansatz vom Rest des Marktes und bringt zudem einen realen Nutzen für den Memecoin-Sektor. Deshalb sollte man Crypto All-Stars auf jeden Fall auf der Watchlist behalten.

Warum kaufen so viele Investoren die $STARS-Coins?

Die Multi-Chain-Staking-Plattform von Crypto All-Stars bietet ein überdurchschnittliches Potenzial, da sie sich in dem gefragtesten Kryptosektor in diesem Jahr positioniert. Eine solche Auswahl zu Beginn zeugt von dem strategischen Ansatz des Teams, wobei sich die Plattform noch auf andere Sektoren und Renditearten erweitern ließe.

Jedoch handelt es sich bei Crypto All-Stars um wesentlich mehr als nur eine Staking-Plattform. Stattdessen werden einige der aktivsten und einflussreichsten Memecoin-Communitys in nur einem Projekt gebündelt. Da er für diese einzigartige Vorteile bietet, könnte die Nachfrage enorm zunehmen, zumal Wale noch stärker davon profitieren.

Crypto All-Stars will sich vor allem durch seine Simplizität, Effizienz, Sicherheit und Lukrativität auszeichnen. All dies kann mithilfe der Blockchain-Technologie und Smart Contracts geschehen, welche die Mittelsmänner einsparen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Anwender dabei im Unterschied zu zentralistischen Börsen die Kontrolle über ihre Assets behalten.

Die Nutzer haben aber auch die Möglichkeit, sich für ein Stakig der eigenen $STARS-Coins zu entscheiden. Dies ist schon während des Vorverkaufs möglich und zahlt Teilnehmern derzeit eine Rendite in Höhe von 251 % pro Jahr.

Binance-Memecoin-Listings | Quelle: Ai

Angesichts des zunehmenden Interesses steigt wiederum die Chance für Listungen an führenden Kryptobörsen. Jedoch sind die Käufe der Anleger nicht nur auf den Binance-Effekt zurückzuführen.

Denn viele Anleger entscheiden sich für das Hodln, da der Besitz der Token über die MemeVault-Technologie höhere Renditen auf der Plattform ermöglicht. All diese Faktoren können den Preis des $STARS-Coins zusätzlich unterstützen und leichter auf neue Höhe treiben, sodass ein langfristiges Wachstum möglich ist.

Da es sich bei Crypto All-Stars um die einzige Kryptowährung mit einem besonderen Angebot handelt, konnte diese schnell Schlagzeilen in den Medien schreiben. Aber auch viele Analysten wie Austin Hilton haben ihn Visier genommen.

Ebenso wurde Crypto All-Stars von unter anderem ReadWrite und 99Bitcoins hervorgehoben, welche Bezug auf die hohe Finanzierungssumme genommen und $STARS als einen der besten Coins bezeichnet haben.

Crypto All-Stars ist eines der bemerkenswertesten Investments im Dezember

Das Angebot der $STARS-Coins nähert sich zunehmend seinem Ausverkauf. Fortan verbleibt nicht mehr viel Kapital, um den wichtigen Meilenstein von 10 Mio. USD zu überschreiten. Angesichts der aktuellen Entwicklungen könnte dies schon deutlich früher geschehen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die $STARS-Coins auf der Crypto-All-Stars-Website gekauft werden. Auf dieser verbindet man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet. Danach lässt sich der $STARS-Coin durch einen Tausch gegen ETH, USD, BNB und sogar Fiatwährungen erwerben. Ebenso werden die Memecoins FLOKI, SHIB, DOGE und PEPE akzeptiert.

Die neu gekauften $STARS-Coins lassen sich auch schon Staken, wobei Anleger dafür derzeit eine Rendite in Höhe von 251 % pro Jahr vergütet bekommen. Somit können schon bis zur Listung Buchgewinne erzielt werden.

Außerdem legt das Team von Crypto All-Stars Wert auf Sicherheit. Denn der Smart Contract wird sowohl von Coinsult als auch von SolidProof auf Sicherheitsrisiken überprüft. Bisher wurde dieser als sicher befunden.

Der Gemeinschaft von Crypto All-Stars können Sie sich über X und Telegram anschließen. Dadurch laufen Sie nicht Gefahr, dass Sie einige Ankündigungen verpassen oder erst zu spät von ihnen erfahren.

Jetzt mehr über Crypto All-Stars erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.