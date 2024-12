London (www.fondscheck.de) - LGIM: US-Small Caps profitieren von starkem Dollar und niedrigen Zinsen - FondsnewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung von Legal & General Asset Management:"Der US-Dollar hat seit den Wahlen aufgewertet, da Anleger von strengeren Einwanderungskontrollen, Zöllen und Steuersenkungen ausgehen", sagt Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Distribution Northern Europe bei Legal & General Asset Management. "In der Regel ist ein starker US-Dollar für Unternehmen ein Nachteil, die international ausgerichtet sind und ihre Produkte aufgrund der Aufwertung im Ausland zu höheren Preisen verkaufen müssen. Entsprechend sollte ein starker US-Dollar die Erwartungen für Large Caps dämpfen. Für Small Caps hingegen dürfte es günstig sein, da ihr Fokus auf dem US-Binnenmarkt liegt. Im Small-Cap-Universum sind 90 Prozent der Umsätze amerikanisch, bei Large Caps sind es nur 60 bis 65 Prozent. Falls die Inflation nicht wieder aufgrund der protektionistischen Maßnahmen in den USA anzieht und die Federal Reserve weiter die Zinsen senkt, würde das Small Caps stärker zugute kommen als Large Caps, da sie einen höheren Finanzierungsbedarf haben und niedrigere Zinsen geringere Kreditkosten bedeuten." ...

