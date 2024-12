East Rutherford, N.J. (ots/PRNewswire) -EAST RUTHERFORD, N.J., 5. Dezember 2024 /PRNewswire/ - Cambrex, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung mit Eli Lilly and Company (Lilly) unterzeichnet hat, die Lillys Biotech-Kooperationspartnern einen beschleunigten Zugang zu klinischen Entwicklungskapazitäten ermöglicht.Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Cambrex mit Lilly Catalyze360-ExploR&D (https://www.lilly.com/partners/catalyze), dem Bereich für frühe externe Innovation und Zusammenarbeit von Lilly, zusammenarbeiten, um den Biotechnologie-Partnern von Lilly Catalyze360 (https://www.lilly.com/partners/catalyze) Wirkstoffe, Arzneimittel, Labore für analytische Dienstleistungen und F&E-Fachwissen zur Verfügung zu stellen."Wir freuen uns, Lillys Mission zu unterstützen, externen Biotech-Partnern die Beschleunigung ihrer Produktentwicklung zu ermöglichen", kommentierte Brandon Fincher, Präsident für Frühphasenentwicklung und -tests bei Cambrex. "Unsere Einrichtung in Longmont bietet alle erforderlichen Dienstleistungen, um kleine Moleküle im Frühstadium schnell, flexibel und mit wissenschaftlicher Exzellenz in die klinische Phase zu bringen. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeiter von Lilly Cataylze360 auf einem effizienten Weg zum Erfolg ihrer Produkte voranzubringen."Lilly Catalyze360 (https://www.lilly.com/partners/catalyze) investiert in die Förderung der Wissenschaft und die Unterstützung neuer Medikamente durch seine drei Säulen: Lilly Ventures, Lilly Gateway Labs und Lilly ExploR&D. Im Rahmen dieser strategischen Vereinbarung wird Cambrex mit ExploR&D zusammenarbeiten, einer Säule der externen Innovation bei Lilly, die unternehmerisches Lernen, wissenschaftliches Know-how und erstklassige Forschungs- und Entwicklungskapazitäten einbringt, um die Wissenschaft der Partner zu beschleunigen.Die primären Dienste im Rahmen dieser Vereinbarung werden in Longmont, Colorado, gehostet, mit zusätzlicher Unterstützung durch das Cambrex-Netzwerk, je nach Bedarf. Die Anlage von Cambrex in Longmont ist auf die frühe Entwicklung neuer Prüfmedikamente spezialisiert, von der Prozessentwicklung und der Herstellung von Wirkstoffen über die Formulierungsentwicklung bis hin zur Herstellung von Arzneimitteln, einschließlich Kapazitäten für die Nicht-GMP- und cGMP-Produktion. Gleichzeitig bietet der Standort umfassende Unterstützung bei der analytischen Entwicklung und bei cGMP-Tests.Informationen zu CambrexCambrex ist ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln über den gesamten Lebenszyklus hinweg sowie umfassende analytische und IND-bezogene Dienstleistungen anbietet.Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem Team von 2.000 Fachkräften, die globale Kunden in Nordamerika und Europa betreuen, bietet Cambrex eine Reihe von spezialisierten Wirkstofftechnologien und -fähigkeiten an, darunter kontinuierlicher Fluss, kontrollierte Substanzen, Festkörperforschung, Materialcharakterisierung und hochaktive APIs.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2236065/5061661/Cambrex_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cambrex-gibt-strategische-vereinbarung-mit-lilly-zur-unterstutzung-der-herstellung-durch-biotech-partner-bekannt-302324285.htmlPressekontakt:Jennifer Therrien,jennifer.therrien@cambrex.com,+1 (0) 919 452 8393Original-Content von: Cambrex, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087531/100926645