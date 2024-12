Andersen Global baut seine Präsenz in Europa durch die Ansiedlung von Andersen in Malta weiter aus. Gemeinsam mit der bestehenden Mitgliedskanzlei Chetcuti Cauchi Advocates werden die Kanzleien Privat- und Geschäftskunden in Malta und international ein umfassendes Angebot an integrierten Steuer-, Rechts- und Unternehmensdienstleistungen anbieten.

Andersen in Malta bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmen, Steuererklärungsdienstleistungen, Verrechnungspreise, Datenkonformität, globale Mobilität und HNW-Einwanderung, Nachlassplanung, private Vermögensstrukturierung, Beratung für Familienunternehmen und Unternehmensberatung. Die Kanzlei ist auf die Navigation durch komplexe regulatorische und steuerliche Rahmenbedingungen spezialisiert und berät vermögende Privatpersonen, Family Offices und multinationale Unternehmen.

"Während sich Malta zu einem zuverlässigen Ziel für die Strukturierung von Privatvermögen und die Expansion von Unternehmen in Europa entwickelt, sind unsere Kanzleien weiterhin bestrebt, qualitativ hochwertige, kundenorientierte Dienstleistungen anzubieten", sagte Jean-Philippe Chetcuti, Managing Partner von Andersen in Malta und Chetcuti Cauchi Advocates. "Wir werden die Andersen Global-Plattform nutzen und unsere Fähigkeiten erweitern können, um unseren Kunden nahtlose, multidisziplinäre und grenzüberschreitende Lösungen anzubieten."

Der Global Chairman und CEO von Andersen, Mark L. Vorsatz, fügte hinzu: "Das Team in Malta hat ein starkes Engagement für Exzellenz und ein tiefes Verständnis für den lokalen Markt bewiesen. Ihr kombiniertes Fachwissen verbessert unsere Fähigkeit, integrierte Dienstleistungen in der Region anzubieten, und unterstützt unsere Strategie, unsere Präsenz in Europa zu stärken."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 18.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241204933494/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700