Krypto-Experte erwartet Allzeithoch für Ethereum: Das ist der Grund

Mit einem Kursplus von rund 7,5 Prozent steigt Ethereum in der vergangenen Woche sogar stärker als Bitcoin. Damit befindet sich die zweitwertvollste Kryptowährung der Welt unweit von der psychologischen Kursmarke bei 4.000 US-Dollar. Das Allzeithoch hat einen Abschlag von rund 20 Prozent. Dennoch erwarten Krypto-Experten nun eine dynamische Neubewertung von ETH, die kurzfristig ein Rekordhoch wahrscheinlicher macht. Was steckt hinter den bullischen Preisprognosen?

Ethereum Analyse: So ist das Allzeithoch möglich

Mit einer neuen Prognose des folgenden Analysten auf X skizziert dieser einen Weg zum Allzeithoch von Ethereum. Dieses Szenario basiert auf einer Kette positiver Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Komponenten des Ethereum-Ökosystems.

Ein Anstieg des Ethereum-Preises schafft nämlich historisch eine stärkere Basis für die Total Value Locked (TVL) in Smart Contracts, das derzeit bei fast 59 Milliarden US-Dollar liegt. Das TVL misst die in DeFi-Protokollen gesperrten Vermögenswerte und dient als Indikator für das Vertrauen der Nutzer und die Attraktivität der Plattform. Ein höheres TVL zieht dann mehr Liquidität in Layer-2-Lösungen, die Ethereum skalierbarer und kosteneffizienter machen.

Ethereum bullish flywheel has been activated!



Higher Ethereum price - Higher TVL ($58.16B!) - More liquidity in L2s - More opportunities & activity - More demand for ETH



All-time high incoming. pic.twitter.com/dkpSMD38xm - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) December 5, 2024

Die gestiegene Liquidität in diesen L2-Netzwerken schafft dann wiederum neue Anwendungsfälle und mehr Wachstum. Dies erhöht die Aktivität im gesamten Ethereum-Ökosystem. Die Dynamik führt zu einer verstärkten Nachfrage nach ETH, da ETH für die Gas-Fees und als Sicherheit für viele Anwendungen dient. Die steigende Nachfrage treibt wiederum den Preis von Ethereum nach oben, wodurch sich der Zyklus weiter fortsetzt. Alles beginnt von vorne und könnte eine bullische Spirale in Gang setzen.

Damit erwartet dieser Analyst, dass bei Ethereum ein neues Allzeithoch folgen dürfte - angetrieben von den fundamentalen Indikatoren beim TVL und der L2-Aktivität.

Krypto-Tipp: Crypto All-Stars über 8,5 Mio. $ - letzte Chance auf Staking-Coin

Crypto All-Stars hat derweil in seinem Presale bereits fast 9 Millionen US-Dollar generiert und präsentiert ein innovatives Konzept, das Meme-Coins mit modernen Staking-Lösungen kombiniert. Im Mittelpunkt steht der STARS-Token, der frühen Investoren eine attraktive Einstiegsmöglichkeit zu einem festen Preis bietet. Mit einer restlichen Laufzeit von rund zwei Wochen hat der Presale eine begrenzte Zeit, um STARS zu akkumulieren.

Mehr über Crypto All-Stars erfahren

Die Plattform integriert das sogenannte MemeVault. Dies ist eine speziell entwickelte Staking-Lösung, die auf Benutzerfreundlichkeit und Effizienz ausgerichtet ist. Diese verwendet den ERC-1155-Standard, der die gleichzeitige Verwaltung verschiedener Token ermöglicht. Bereits elf bekannte Meme-Coins wie Shiba Inu, Floki und Bonk sind integriert. Die Entwickler planen eine Erweiterung auf zusätzliche Token und unterstützen dabei mehrere wichtige Blockchains, darunter Ethereum, Binance Smart Chain und Solana.

Crypto All-Stars bietet von Beginn an die Möglichkeit, eine Vielzahl populärer Meme-Coins zu staken. Dazu gehören unter anderem Dogecoin, Pepe Coin und Floki Inu. Das gesamte Ökosystem ist so konzipiert, dass es kontinuierlich wächst und sich an die Anforderungen einer breiten Nutzerbasis anpasst. Die strategische Verteilung der Token spielt dabei eine zentrale Rolle. Während 25 Prozent des Gesamtangebots für Belohnungen während des Presales reserviert sind, gehen 20 Prozent an frühe Investoren. Zehn Prozent werden für Liquiditätspools verwendet, weitere 20 Prozent für globale Marketingmaßnahmen. Zudem wird ein Viertel des Tokens für die Weiterentwicklung des MemeVault-Ökosystems eingesetzt.

Der STARS-Token vereint also klassische Staking-Erträge aus Meme-Coins mit eigenem Staking. Investoren können den Token mit Ethereum, USDT, BNB und diversen Meme-Coins erwerben. Nach dem Presale bietet das Projekt attraktive Staking-Möglichkeiten, bei denen Renditen von immer noch rund 250 Prozent APY erzielt werden können. Die Teilnahme erfolgt über die Verbindung eines Wallets auf der offiziellen Website - doch weniger als zwei Wochen dauert der Vorverkauf noch.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.