Heute stellte Eldridge Industries Pläne zur Gründung von Eldridge vor, einer Vermögensverwaltungs- und Versicherungs-Holdinggesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von etwa 74 Mrd. US-Dollar. Eldridge wird zu hundert Prozent im Besitz von Eldridge Industries sein und aus zwei Geschäftsbereichen bestehen: Eldridge Capital Management und Eldridge Wealth Solutions.

Eldridge Capital Management wird sich auf vier Anlagestrategien konzentrieren: Unternehmenskredite, GP-Lösungen, Immobilienkredite sowie Sport, Medien und Unterhaltung. Seine Geschäfte werden unter der Marke Eldridge geführt. Eldridge Wealth Solutions eine Plattform für Versicherungs- und Vorsorgelösungen, vereint die hundertprozentigen Versicherungsgesellschaften von Eldridge, Security Benefit und Everly Life.

Die Leitung von Eldridge übernimmt ein neu gegründeter Exekutivausschuss unter dem Vorsitz von Todd Boehly, dem Chairman, CEO und Mehrheitseigner von Eldridge Industries. In seiner Funktion als Chairman des Exekutivausschusses von Eldridge wird Boehly für die strategische Aufsicht und Partnerschaften von Eldridge Capital Management und Eldridge Wealth Solutions zuständig sein.

"Eldridge führt Jahrzehnte gemeinsamer Erfahrung, eine erstklassige Strukturierung, proprietäres Know-how in der Akquise und differenzierte Ansätze zusammen. Damit sind wir gut aufgestellt, um die aus unserer Sicht attraktivste Chance seit geraumer Zeit zu nutzen. Wir freuen uns darauf, diese neue Wachstumsphase einzuleiten", so Boehly. "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Firma einen erstklassigen Service bieten und neue attraktive Investitionsmöglichkeiten schaffen wird."

Tony Minella, Mitbegründer und President von Eldridge Industries, der seit etwa 25 Jahren an der Seite von Herrn Boehly tätig ist, wird Eldridge Capital Management als Chief Executive Officer leiten. Todd Gilbert und Nicholas Sandler werden als Co-Presidents von Eldridge Capital Management Verantwortung tragen.

Eldridge Wealth Solutions wird von Doug Wolff als Chief Executive Officer und Joseph Wittrock als Chief Investment Officer geleitet.

Die bestehenden Unternehmen und Teams von Eldridge Industries Maranon Capital, das Corporate Credit-Team von Security Benefit, das Investment-Team von Stonebriar Commercial Finance, das Real Estate Credit-Team von Cain International und Panagram Structured Asset Management, werden in Eldridge Capital Management integriert und wie folgt umbenannt:

Eldridge Corporate Credit wird von Jeffrey Forlizzi und Nicholas Sandler gemeinsam geführt und in ein breites Spektrum privater, forderungsbesicherter, opportunistischer und strukturierter Kredite investieren. Diese Strategie wird Abwärtsszenarien umfassend absichern, um eine Sicherheitsmarge zu gewährleisten, und einen rigorosen, fundamentaldaten- und wertorientierten Ansatz verfolgen, der sich auf eine gründliche Investitionsanalyse stützt und zugleich Unternehmens-, Branchen- und Makrorisiken austariert.

wird von Jeffrey Forlizzi und Nicholas Sandler gemeinsam geführt und in ein breites Spektrum privater, forderungsbesicherter, opportunistischer und strukturierter Kredite investieren. Diese Strategie wird Abwärtsszenarien umfassend absichern, um eine Sicherheitsmarge zu gewährleisten, und einen rigorosen, fundamentaldaten- und wertorientierten Ansatz verfolgen, der sich auf eine gründliche Investitionsanalyse stützt und zugleich Unternehmens-, Branchen- und Makrorisiken austariert. Eldridge GP Solutions unter der Leitung von David Lee wird über attraktive, von General Partnern geführte Transaktionen in marktführende Unternehmen des mittleren Marktsegments investieren, darunter von General Partnern geleitete Single-Asset-Weiterführungsgesellschaften, direkte von General Partnern ausgeführte Transaktionen, sowie andere umfangreiche Kapital- und Liquiditätslösungen für General Partner bereitstellen.

unter der Leitung von David Lee wird über attraktive, von General Partnern geführte Transaktionen in marktführende Unternehmen des mittleren Marktsegments investieren, darunter von General Partnern geleitete Single-Asset-Weiterführungsgesellschaften, direkte von General Partnern ausgeführte Transaktionen, sowie andere umfangreiche Kapital- und Liquiditätslösungen für General Partner bereitstellen. Eldridge Real Estate Credit wird von John Cole geleitet und folgt einem disziplinierten, langfristigen Ansatz bei Investitionen in Immobilienkredite in den USA, Großbritannien und Europa, indem es in Bauvorhaben, Brückenprojekte und Sondersituationen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg investiert, insbesondere in regionalen Zentren mit erstklassigen Sponsoren und Vermögenswerten.

wird von John Cole geleitet und folgt einem disziplinierten, langfristigen Ansatz bei Investitionen in Immobilienkredite in den USA, Großbritannien und Europa, indem es in Bauvorhaben, Brückenprojekte und Sondersituationen über die gesamte Kapitalstruktur hinweg investiert, insbesondere in regionalen Zentren mit erstklassigen Sponsoren und Vermögenswerten. Eldridge Sports, Media and Entertainment wird von Jeff Wilbur geleitet und investiert in Privatunternehmen, die hochwertiges geistiges Eigentum entwickeln und besitzen, das auf vielfältige Weise in den Segmenten Sport, Medien und Unterhaltung vertrieben und monetarisiert werden kann.

Eldridge wird Niederlassungen in New York, Greenwich, Beverly Hills, Chicago, Dallas, Atlanta, Overland Park, Des Moines, Topeka, London und Abu Dhabi betreiben.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Januar 2025 abgeschlossen.

Über Eldridge Industries

Eldridge Industries investiert in Unternehmen aus den Geschäftsfeldern Versicherungen, Vermögensverwaltung, Technologie, Mobilität, Sport und Gaming, Medien und Musik, Immobilien und Konsumgüter. Das Unternehmen strebt den Aufbau und das Wachstum von Unternehmen an, die von bewährten Managementteams geleitet werden, die Führungsqualitäten und Erfahrung bei der Skalierung eines Unternehmens gezeigt haben. Eldridge Industries unterhält Niederlassungen in Miami, Greenwich, Beverly Hills, New York und London. Um mehr über Eldridge Industries zu erfahren, besuchen Sie eldridge.com.

