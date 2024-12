TreviPay, das vertrauenswürdigste B2B-Zahlungs- und Rechnungsnetzwerk, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: Worldwide Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2024 Vendor Assessment1 als Major Player eingestuft wurde. TreviPay war einer der 14 Anbieter mit einem SaaS- oder Cloud-Angebot, die hinsichtlich ihrer Strategie und Fähigkeiten im Bereich der Debitorenbuchhaltung bewertet wurden.

Der IDC MarketScape-Bericht hob eine Auswahl der Stärken von TreviPay hervor, darunter:

Robuste APIs: "Die TreviPay-Suite von APIs ermöglicht es Händlern, die Rechnungsstellung direkt in jede E-Commerce-Plattform, jede Point-of-Sale-Umgebung oder jede Auftragsverwaltungsplattform zu integrieren. Darüber hinaus ermöglicht TreviPay eine White-Label-Lösung, die in die Kasse integriert werden kann und Käufern in Echtzeit einen Überblick über ihr verfügbares Guthaben gibt. Die Bedingungen für den Käufer und die Abwicklung mit dem Kunden sind beide unabhängig voneinander konfigurierbar, was eine garantierte Forderungslaufzeit ermöglicht."

"Die TreviPay-Suite von APIs ermöglicht es Händlern, die Rechnungsstellung direkt in jede E-Commerce-Plattform, jede Point-of-Sale-Umgebung oder jede Auftragsverwaltungsplattform zu integrieren. Darüber hinaus ermöglicht TreviPay eine White-Label-Lösung, die in die Kasse integriert werden kann und Käufern in Echtzeit einen Überblick über ihr verfügbares Guthaben gibt. Die Bedingungen für den Käufer und die Abwicklung mit dem Kunden sind beide unabhängig voneinander konfigurierbar, was eine garantierte Forderungslaufzeit ermöglicht." Expandierendes/expansives Ökosystem: "Zu den jüngsten Investitionen gehört eine strategische Partnerschaft mit Mastercard, um Lieferanten die Möglichkeit zu geben, Handelskreditfinanzierungen und Rechnungsstellungen mithilfe der Zahlungsfunktionen für Geschäftskarten von Mastercard zu erweitern. Außerdem hat TreviPay kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Allianz Trade bekannt gegeben, die die Kreditversicherung von Allianz Trade in die TreviPay-Lösung integriert, um das Risikomanagement zu verbessern und Finanzierungsmöglichkeiten zu schaffen."

Die Bewertung beurteilt Anbieter in zwei Hauptkategorien: Strategien und Fähigkeiten. Die Strategiekriterien messen, wie gut die Zukunftsstrategie des Anbieters mit den Anforderungen der Kunden in den nächsten drei bis fünf Jahren übereinstimmt, und messen die Funktionalitäts-Roadmap, die Erweiterbarkeit, die Skalierbarkeit, die Kundenerfahrung und die Strategie der drittenPlattform. Und die Kriterien für die Fähigkeiten bewerten Agilität, Automatisierung, Erweiterbarkeit, Flexibilität, Funktionalität, Portfolio-Vorteile, Nutzung der drittenPlattform und Sichtbarkeit.

"Traditionelle Prozesse im Bereich der Debitorenbuchhaltung sind reif für eine grundlegende Veränderung. Wie wir in unserer Anbieterbewertung gesehen haben, handelt es sich um einen dynamischen Markt mit einer Reihe von A/R-Lösungen für Unternehmen, aber nur wenige, wie TreviPay, bieten eine integrierte Order-to-Cash-Lösung zusammen mit nativen Finanzierungsoptionen an", sagte Kevin Permenter, Senior Research Director, Financial Applications bei IDC.

Diese Anerkennung folgt auf die jüngsten Nachrichten von TreviPay, sein automatisiertes Order-to-Cash-Angebot zu erweitern und das Onboarding-Erlebnis für Käufer weiter zu verbessern, indem manuelle Überprüfungen reduziert und Kreditentscheidungen nahezu in Echtzeit getroffen werden. Es folgt auch auf die TreviPay Crossroads-Konferenz, die Kunden, Partner und Branchenführer aus dem gesamten B2B-Zahlungsökosystem zusammenbrachte.

"Wir freuen uns sehr, dass IDC MarketScape uns in seinem Major Player in Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise-Bericht als Major Player anerkennt und dabei unsere umfassenden Funktionen für das Zahlungsmanagement, unsere robusten APIs und unser umfangreiches Ökosystem als wesentliche Stärken hervorhebt", so Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Als erstmaliger Teilnehmer an dieser Bewertung ist es besonders erfreulich, dass unsere besonderen Fähigkeiten und zukunftsweisenden Strategien in dieser Bewertung anerkannt werden. Da wir uns auf die Zusammenarbeit mit den größten globalen Marken konzentrieren, haben wir die enorme Chance erkannt, Kernprozesse im Bereich der Debitorenbuchhaltung zu automatisieren, Käufern mehr Zahlungsmöglichkeiten anzubieten und Finanzteams perfekte Debitorenlaufzeiten zu bieten."

Laden Sie einen Auszug aus der Lieferantenbewertung herunter.

1 IDC, IDC MarketScape: Worldwide Accounts Receivable Automation Applications for the Enterprise 2024 Vendor Assessment, US51740924, Dezember 2024

Über TreviPay

Bei TreviPay glauben wir, dass Loyalität bei der Bezahlung beginnt. Durch das Verständnis der vielfältigen und einzigartigen Anforderungen von B2B-Verkäufern ermöglicht das globale B2B-Zahlungs- und Rechnungsnetzwerk von TreviPay Unternehmen, Zahlungsmöglichkeiten und -komfort anzubieten, neue Märkte zu erschließen und Forderungen zu automatisieren. Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung unterstützt TreviPay Führungskräfte, die Loyalität aufbauen und gleichzeitig die Effizienz steigern und neue digitale Kanäle nutzen möchten, insbesondere in Branchen mit großen Vertriebsnetzen wie Fertigung, Einzelhandel und Transport. Weitere Informationen finden Sie unter www.trevipay.com.

Über IDC MarketScape

Das IDC MarketScape-Modell zur Anbieterbewertung soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes führt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern sinnvoll verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

