Andersen Global hinterlässt weiterhin einen bleibenden Eindruck in der globalen Landschaft, da Robley Baynes, ein seit 2020 kooperierendes Unternehmen, Mitglied wird und den Namen Andersen annimmt. Andersen in Trinidad und Tobago ist das erste Mitglied in der Karibik, das die Marke Andersen in der Region einführt und die globale Reichweite der Organisation weiter festigt.

Unter der Leitung der Partner Kendell Robley und Mikhail Baynes arbeitet Andersen in Trinidad and Tobago eng mit Kunden zusammen, um einen nahtlosen Service in den Bereichen Steuern, Beratung, Finanzen, Unternehmen und Management zu bieten. Das kundenorientierte Geschäftsmodell des Unternehmens gewährleistet, dass hochwertige, integrierte Lösungen auf die wachsenden globalen Anforderungen zugeschnitten sind.

"Unser Unternehmen hat sich im Laufe der Jahre enorm weiterentwickelt und unser Team arbeitet fleißig daran, integrierte, hochwertige Lösungen in der sich entwickelnden Geschäftswelt anzubieten", so Kendell und Mikhail. "Als Mitgliedsfirma von Andersen Global sind wir bestrebt, das Wachstum in der Karibik voranzutreiben und den Erfolg unserer Kunden sicherzustellen."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Die Gründung von Andersen in Trinidad und Tobago zeigt die wachsende Stärke unserer globalen Organisation und unser Engagement für den Aufbau einer integrierten Plattform."

Andersen Global ist eine internationale Vereinigung rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt bestehen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 18.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

