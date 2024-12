Diese Investoren halten jetzt mehr Bitcoins als Satoshi Nakamoto

Seit Jahren rätseln Medien und Anleger über die wahre Identität des legendären Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto. Verschiedenste Theorien wurden dabei bereits ins Feld geführt, von Elon Musk über einen kanadischen IT-Techniker war da praktisch alles dabei. Beweise für die Behauptungen gab es nie.

Die Wallet von Satoshi Nakamoto bleibt indessen bis heute unberührt. Obwohl sich darauf 1 Mio. Bitcoins befinden, die mit dem heutigen Kursanstieg auf über 100.000 US-Dollar über 100 Mrd. US-Dollar wert wären. Das macht den Bitcoin-Gründer zu einem der reichsten Menschen der Welt. Doch es gibt mittlerweile auch andere Investoren, die Nakamotos Wallet mittlerweile übertreffen.

Diese Wallets besitzen jetzt über 1,2 Mio. Bitcoins!

Die Wallet von Satoshi Nakamoto bleibt bis heute die größte Bitcoin-Wallet. Dennoch gibt es eine Assetklasse, in der jetzt mehr Geld liegt als in besagter Wallet. Nämlich die Bitcoin-Spot-ETFs. Diese haben in den letzten Wochen unglaubliche Erfolge gefeiert. Und da die Emittenten der ETFs ihre börsengehandelten Fonds physisch besichern müssen, kaufen sie kräftig Bitcoins ein. Insgesamt halten sie mittlerweile über 1,2 Mio. Bitcoins in ihren Wallets und übertreffen damit sogar Satoshi Nakamoto.

HISTORY: With OVER 1,200,000 BTC, Wall Street ETFs now hold more Bitcoin than Satoshi Nakamoto pic.twitter.com/bot6fvsKnu - The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) December 4, 2024

Führend bei den Bitcoin-ETFs ist nach wie vor der größte Vermögensverwalter der Welt BlackRock, mit seinem iShares Bitcoin Trust ($IBIT). Dieser hat mittlerweile ein Volumen von unglaublichen 50 Mrd. US-Dollar und ist damit der größte börsengehandelte Fonds auf eine Kryptowährung. Allein in den letzten 4 Handelstagen flossen in den $IBIT über 1,73 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Die gesamten Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs beliefen sich im genannten Zeitraum auf 1,9 Mrd. US-Dollar. Der iShares Bitcoin Trust machte dabei also den Löwenanteil aus. In einigen Jahren könnte die Wallet von BlackRock also sogar allein die von Satoshi Nakamoto überholen.

Auch MicroStrategy baut immer weiter auf

Neben BlackRock besitzt mittlerweile auch MicroStrategy eine gewaltige und stetig wachsende Summe an Bitcoins. 402.100 $BTC besitzt der Softwarehersteller mittlerweile. Diese haben einen derzeitigen Gesamtwert von 39,9 Mrd. US-Dollar. Kein Wunder also, dass der bekannte CEO Michael Saylor den Anstieg des Bitcoins über 100.000 US-Dollar als Grund zum Feiern ansieht.

In naher Zukunft dürften die Emittenten der Bitcoin-ETFs wie auch MicroStrategy und bald vielleicht sogar eine Menge anderer Unternehmen weitere Bitcoins kaufen. Da das Gesamtangebot des Bitcoins allerdings auf 21 Mio. US-Dollar begrenzt ist, könnte das den Kurs des Bitcoins auf über 1 Mio. US-Dollar treiben. Sollte das tatsächlich passieren, würden wohl auch eine Menge kleinerer Coins auf unglaubliche Höhen steigen. Ein gutes Beispiel für einen solchen Coin ist derzeit Flockerz ($FLOCK).

Erfahre jetzt mehr über Flockerz.

Wird Flockerz nach dem ICO explodieren?

Flockerz hebt die Dezentralisierung und auch die Demokratisierung des Kryptomarktes durch seinen transparenten Aufbau auf ein neues Level. Der Coin besitzt nämlich eine sogenannte Vote-to-Earn-Funktion. Das bedeutet, dass Anleger bei allen Entscheidungen über das Projekt und seinen weiteren Verlauf eingebunden werden. Und nicht nur das, für ihre Stimme werden sie sogar noch bezahlt! Sie erhalten also kostenlos weitere Tokens, wenn sie abstimmen, und können diese nach dem Launch verkaufen oder für die Chance auf ein hohes passives Einkommen in den Staking-Pool geben.

(Der Staking-Pool von $FLOCK gibt Anlegern die Chance auf ein hohes passives Einkommen - Quelle: flockerz.com)

Der Staking-Pool von Flockerz zahlt derzeit eine gewaltige Prämie von 543 Prozent pro Jahr aus! Es muss zwar dazu gesagt werden, dass die Höhe dieser Prämie mit der Menge an Tokens im Pool etwas sinkt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die Staking-Rendite für lange Zeit höher bleibt als bei vielen anderen Coins.

Damit profitieren Anleger doppelt, da sie nach einer Kurssteigerung des Coins ihre Tokens zusätzlich verkaufen können und damit im besten Fall eine sehr hohe Rendite einfahren könnten. Analysten schätzen daher, dass Flockerz schon sehr bald nach dem Start Gewinne von 1.500 bis 2.500 Prozent erzielen könnte. Anleger sollten sich also überlegen, ob sie diese einmalige Chance wirklich verpassen möchten.

Investiere noch heute in Flockerz.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.