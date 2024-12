Startet jetzt die nächste x100 Rallye? GmeStop steigt heute um über 35 Prozent

Auf dem Kryptomarkt gibt es dieser Tage wieder die ein oder andere Kursexplosion. Während der Bitcoin nach langem und nervenzehrendem Warten der Anleger endlich auf über 100.000 US-Dollar angestiegen ist, explodieren wie so häufig mehrere Meme-Coins mit dem Bitcoin zusammen. Einer von denen, mit dem wohl die heißesten Spekulationen möglich sind, ist ohne jeden Zweifel GmeStop ($GME). Der Coin, der eine Hommage, an die ebenfalls sehr spekulative von Gamestop darstellt, ist allein in den letzten 24 Stunden um über 35 Prozent angestiegen.

(Der $GME-Coin hat in den letzten Wochen um über 35 Prozent zugelegt - Quell: coinmarketcap.com)

Gute Chance oder unkalkulierbares Risiko - Was schlummert da in $GME?

Wie die Gamestop Aktie, die vor ein paar Jahren erstmals durch ihren absolut wahnwitzigen Kursanstieg in kurzer Zeit sowie dem anschließenden ebenso wahnwitzigen Abverkauf Bekanntheit erlangte, besitzt auch $GME eine schier unglaubliche Volatilität. Tagesschwankungen im zweistelligen Prozentbereich kommen da schon mal häufiger vor.

Für Anleger bedeutet das natürlich, dass sie beim Handel von $GME gewaltige Chancen erwarten können. Allerdings gibt es ebenso hohe Risiken, denn hohe Volatilität kann, ebenso wie ein Hebel, immer in beide Richtungen wirken. Das zeigt ein Blick in den Chart von $GME. Denn der Coin ist nicht nur um 25 Prozent angestiegen, sondern lag zeitweise sogar über 80 Prozent im Plus.

(Die Volatilität von $GME ist derzeit beinahe unglaublich. Die heutige Tagesschwankung betrug bereits über 80 Prozent - Quelle: Tradingview.com)

Die beinahe unglaubliche heutige Tagesschwankung bei $GME zeigt, wie groß das Risiko in dem Coin tatsächlich ist. Natürlich kann man hohe Gewinne mitnehmen, wenn man zufällig richtig positioniert war. Allerdings könnte diese Schwankung auch in die andere Richtung ausschlagen, was zu hohen Verlusten führen kann. Investments in einen so volatilen Wert sollten also gut überlegt sein. Abgesehen davon gibt es derzeit viele andere Coins, die deutlich bessere Chancen auf hohe Gewinne bei deutlich geringerem Risiko bieten. Einer davon ist Flockerz ($FLOCK).

Wie weit kann Flockerz bald steigen?

Flockerz befindet sich zwar noch im ICO, was bedeutet, dass die Tokens noch nicht an den Krypto-Börsen gehandelt werden, aber aufgrund der jetzt schon gigantischen Nachfrage ist es unwahrscheinlich, dass $FLOCK so volatil sein wird wie $GME. Und obwohl das Projekt mit beinahe 10.000 Anlegern eine große Community hat, kann das Projekt noch mehr. Denn Flockerz wird die Dezentralisierung und Demokratisierung der Märkte auf ein neues Level heben. Das liegt daran, dass $FLOCK mit einer Vote-to-Earn-Funktion ausgestattet ist, über die Anleger hohe Gewinne erzielen könnten.

(Die Vote-to-Earn-Funktion von Flockerz wird von manchen als Erfolgsgarant bezeichnet - Quelle: Flockerz.com)

Viele Anleger scheinen jedoch fest daran zu glauben, dass $FLOCK höhere Gewinne bei geringerem Risiko erzielen könnte, weshalb die Vorverkaufssumme des Coins schon nach wenigen Wochen im ICO auf über 4,65 Mio. US-Dollar angestiegen ist. Allerdings könnte das erst der Anfang sein, denn Analysten erwarten, dass $FLOCK sein volles Potenzial erst nach dem Launch an den Krypto-Börsen entfalten wird. Für Anleger bietet das die exklusive Chance, noch jetzt im ICO zu einem günstigen Kurs zu kaufen und als erste dabei zu sein, wenn Flockerz sein volles Gewinnpotenzial entfaltet.

