RSA, der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für Identitäten, gab heute bekannt, dass RSA ID Plus, die weltweit sicherste Plattform für Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM), im 2024 Gartner Magic Quadrant for Access Management als Niche Player eingestuft wurde.

Da im Gartner-Bericht nur zehn Organisationen genannt werden, geht RSA davon aus, dass der Magic Quadrant die weltweit führenden IAM-Anbieter signalisiert. ID Plus bietet einigen der sicherheitssensibelsten Organisationen der Welt in den Bereichen Banken, Wertpapiere, Versicherungen und Regierung umfassenden Identitätsschutz. ID Plus ist als SaaS, vor Ort oder in Hybridkonfigurationen verfügbar und bietet Unternehmen Flexibilität bei der Bereitstellung und Spezialisierung in hochsicheren Arbeitsumgebungen. Durch verschiedene Abonnementmodelle mit einer Reihe von Ausgaben und Zusatzleistungen erfüllt ID Plus unterschiedliche Anforderungen und unterstützt die sich entwickelnden Anforderungen an die Belegschaft und die regulatorischen Rahmenbedingungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum.

RSA ist der Ansicht, dass mehrere Fähigkeiten und Stärken dazu beigetragen haben, dass ID Plus im 2024 Gartner Magic Quadrant for Access Management aufgeführt wurde, darunter:

Hohe Kundenzufriedenheit und -bindung

Spezialisierung auf Anwendungsfälle im Bereich der Arbeitskräfte, insbesondere für hochsichere Branchen

Breite Unterstützung für Cloud-, Hybrid- und lokale Umgebungen

Ein hochverfügbarer, hochsicherer Failover-Prozess, der selbst bei Cloud-Ausfällen einen unterbrechungsfreien Zugriff gewährleistet

Integrationen in vorhandene Daten und Anwendungen, die es Käufern ermöglichen, lokale Konfigurationen beizubehalten

"Seit Jahrzehnten setzt RSA Maßstäbe bei der sicheren Authentifizierung, aber unsere Geschichte geht weit darüber hinaus. Dass ID Plus im 2024 Gartner Magic Quadrant for Access Management aufgeführt und als Spezialist für die Sicherheit von Arbeitskräften anerkannt wird, unterstreicht unserer Meinung nach die Arbeit, die wir bei der Entwicklung einer einheitlichen Identitätsplattform geleistet haben, die den gesamten Identitätslebenszyklus absichern und stark regulierte Branchen schützen kann", sagte Rohit Ghai, CEO von RSA.

"Wir sind der Meinung, dass die Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant RSA als einen der zehn weltweit führenden IAM-Anbieter etabliert, und wir haben nicht vor, von diesem Platz zu weichen", sagte Jim Taylor, Chief Product and Technology Officer von RSA, der in einem neuen Blogbeitrag ausführlich darlegte, warum das Workforce Access Management Unternehmen vor Herausforderungen stellt, wie RSA das Customer Access Management unterstützt und wie die Roadmap des Unternehmens für das Access Management aussieht. Das Workforce Access Management ist schwierig, weil es darum geht, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit in Einklang zu bringen, ohne dass dabei eine Komponente zu kurz kommt. Ich würde es vorziehen, wenn RSA als Spezialist für die Sicherheit von Belegschaften und nicht als Generalist für Zutrittskontrollen bekannt wäre: Das ist seit jeher der Bereich, in dem RSA den größten Mehrwert bietet und was unsere Kunden brauchen. Mit Hunderten von IAM-Anbietern weltweit bestätigt diese Anerkennung unser Engagement, die gesamte Bandbreite an Zugriffs-, Authentifizierungs-, Governance- und Lebenszyklusfunktionen bereitzustellen, die jedes Unternehmen benötigt."

"Auch wenn wir neu im Magic Quadrant sind, vertrauen Branchen, in denen Sicherheit an erster Stelle steht, seit Jahren auf unsere Lösungen für das Zugriffsmanagement", so Greg Nelson, President und Chief Business Officer von RSA. "Führungskräfte in den Bereichen Regierung, Finanzen, Energie und anderen regulierten Branchen, für die Sicherheit an erster Stelle steht, vertrauen seit langem auf RSA, wenn es um die Bereitstellung robuster Lösungen für die Identitätssicherheit geht. Wir glauben, dass diese Anerkennung durch Gartner die Stärke unserer Strategie unterstreicht und unser Engagement für eine Führungsrolle in allen Bereichen der Identität bekräftigt."

Jüngste Verbesserungen an ID Plus darunter erweiterte Identitätsinformationen, Bring-Your-Own-Identity-Optionen (BYOI) und OAuth-2.0-Funktionen, die den Zugriff von Maschine zu Maschine und das Internet der Dinge unterstützen werden die Lösung für die Belegschaft noch sicherer machen. RSA wird eine mobile Passkey-Funktionalität, erweiterte Verzeichnisverbesserungen und verbesserte KI- und maschinelle Lernfähigkeiten einführen, um Sicherheitsadministratoren bei der Abwehr neuer Bedrohungen zu unterstützen.

RSA wird diese Innovationen auf dem Gartner Identity Access Management Summit vom 9. bis 11. Dezember in Grapevine, Texas, vorstellen. Die Teilnehmer sind eingeladen, RSA am Stand 633 zu besuchen, um Demonstrationen der neuesten Entwicklungen im Bereich der passwortlosen Authentifizierung und Identitätsverwaltung (IGA) zu erleben. Buchen Sie jetzt Ihre Demo mit RSA auf dem Gartner IAM Summit.

Ressourcen

Lesen Sie Jim Taylors Blogbeitrag

Buchen Sie Ihre Demo mit RSA auf dem Gartner Identity Access Management Summit

Starten Sie noch heute Ihre kostenlose 45-Tage-Testversion von RSA ID Plus

Über RSA

Die KI-gestützte RSA Unified Identity Platform schützt die sichersten Organisationen der Welt vor den gefährlichsten Cyberangriffen von heute und morgen. RSA bietet die erforderlichen Funktionen in den Bereichen Identitätsinformationen, Authentifizierung, Zugriff, Governance und Lebenszyklus, um Bedrohungen entgegenzuwirken, den Zugriff zu sichern und die Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen. Mehr als 9.000 Unternehmen, für die Sicherheit von höchster Bedeutung ist, vertrauen bei der Verwaltung von mehr als 60 Millionen Identitäten in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen auf RSA. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Dort können Sie auch unseren Vertrieb kontaktieren, einen Partner finden oder ausführlichere Informationen über RSA einholen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205953647/de/

Contacts:

teamrsa@axicom.com