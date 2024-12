Strategische Akquisitionen setzen Unternehmensdaten frei, um Wissen zu schaffen, KI-Modelle zu optimieren, leistungsstarke KI-Agenten zu entwickeln und die Unternehmenstransformation voranzutreiben.

Uniphore, der weltweit führende Anbieter von Unternehmens-KI, gab heute die Übernahme von zwei branchenführenden Datenriesen, ActionIQ und Infoworks, bekannt, wodurch das KI-basierte Angebot erheblich erweitert wird. Diese strategischen Akquisitionen erweitern die umfassende End-to-End-KI-Plattform für Unternehmen von Uniphore und werden die branchenweit erste Zero Data KI-Cloud bereitstellen.

Eine Zero Data KI-Cloud ermöglicht es Unternehmen, die größten Hindernisse bei der Einführung von KI zu überwinden Datenzugriff, Genauigkeit, Flexibilität und Datenhoheit. Sie beseitigt Datenengpässe und bietet leistungsstarke KI-Funktionen, während die bestehende Datenlandschaft der Kunden erhalten bleibt und komplexe Integrationsherausforderungen vermieden werden. Die Zero Data KI-Cloud von Uniphore basiert auf einer infrastrukturunabhängigen Architektur, die eine nahtlose Datenstruktur über jede Datenplattform, Unternehmensanwendung oder Cloud-Umgebung hinweg schafft.

Durch die Zusammenführung von Uniphore, ActionIQ und Infoworks erhalten Unternehmenskunden Zugang zu einer ganzen Reihe von KI-Funktionen, die es Organisationen ermöglichen, über KI-Machbarkeitsstudien hinauszugehen und eine vollständige Implementierung zu erreichen, wodurch ihre digitale Transformation beschleunigt wird.

Zusätzlich zu seinen branchenführenden Lösungen für Kundendaten bringt ActionIQ seine Composable Zero-copy Data Platform ein, die es Unternehmen ermöglicht, alle Daten von überall her zu verbinden und KI-fähig zu machen, ohne dass lange Integrations- oder ETL-Projekte erforderlich sind. Infoworks bringt seine Enterprise Data Platform ein, die intelligente KI-Datenagenten umfasst, die Unternehmensdaten mit wenig menschlicher Aufsicht entdecken, identifizieren, organisieren, katalogisieren und bereinigen können.

Dank der Kombination aus Fachwissen und innovativer Technologie können Unternehmen alle ihre Daten für KI-Initiativen nutzen, ohne sie verschieben, transformieren oder kopieren zu müssen. So lassen sich Ergebnisse in Wochen statt Jahren erzielen, und das bei gleichbleibend hohen Governance- und Sicherheitsstandards.

"Dies ist ein entscheidender Moment für Unternehmens-KI", sagte Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von Uniphore. "Mit den Übernahmen von ActionIQ und Infoworks ermöglicht Uniphore den weltweit größten Unternehmen eine Zero Data KI-Cloud und stattet sie mit den Tools aus, um KI-Implementierungen zu beschleunigen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Tasso Argyros, CEO und Mitbegründer von ActionIQ, sagte: "Bei ActionIQ haben wir uns stark auf Daten konzentriert und dazu beigetragen, die riesige Kategorie der Kundendatenplattformen zu schaffen und sie nun zu leiten. Wir haben Dutzenden von F1000-Unternehmen dabei geholfen, ihr Kundenerlebnis zu transformieren. Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft der CDPs in KI und CX-Agenten liegt. Durch die Zusammenführung der branchenführenden KI-Fähigkeiten von Uniphore und der Daten- und CX-Fähigkeiten von ActionIQ können wir weiterhin marktführend sein und der Welt erstklassige Lösungen bieten."

"Daten stellen Unternehmen seit langem vor die Herausforderung, ihre Betriebsabläufe zu modernisieren und KI-Innovationen zu nutzen", so Amar Arsikere, Gründer von Infoworks. "Bei Infoworks definieren wir Data Engineering mit bahnbrechender Automatisierung neu, die jede Datenaufgabe für jede Art von Daten nahtlos erledigt. Durch die Zusammenarbeit mit Uniphore bieten wir jetzt eine umfassende Daten -+ KI-Lösung, die die Entwicklung von KI-Anwendungen für Unternehmen beschleunigt und Organisationen in die Lage versetzt, ihr volles Potenzial auszuschöpfen."

Geschäftstransformation mit einer ZeroData KI-Cloud vorantreiben

Uniphore ist Vorreiter eines revolutionären Ansatzes, der eine mehrschichtige KI-Architektur nutzt, die aus einer zusammensetzbaren Datenschicht, einer Wissensschicht, einer Modellschicht und einer Agentenschicht besteht. Innerhalb jeder Schicht verfügt Uniphore über funktionsreiche Lösungen, wobei in jedem Bereich weitere Investitionen geplant sind.

Zusammensetzbare Datenschicht

Unternehmen können ihre Unternehmensdaten ohne komplexe Migrationen oder Kopien sofort nutzen. Unternehmen können die vollständige Kontrolle über ihre Datenbestände in globalen Betrieben behalten. Die KI-Bereitstellungszeit wird von Monaten auf Wochen reduziert.

Wissensschicht

Unternehmensdaten werden in einen KI-fähigen Wissenspool umgewandelt. Dadurch wird sichergestellt, dass die KI-Ergebnisse auf der Geschäftsrealität eines Unternehmens basieren und keine Halluzinationen darstellen. So können Unternehmen ihr institutionelles Wissen und ihre Erfahrung voll ausschöpfen und schützen.

Modellschicht

Alle Funktionen in dieser Schicht ermöglichen Unternehmen unzählige Optionen, um relevante grundlegende Modelle einfach auszuwählen und/oder mit mehreren Modellen zu arbeiten, um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Innerhalb der Modellschicht gibt es auch Tooling-Funktionen, mit denen sich leicht fein abgestimmte branchen- und unternehmensspezifische kleine Sprachmodelle erstellen lassen.

Agentenschicht

Hier wird die digitale Transformation mit einsatzbereiten KI-Agenten in Kernfunktionen wie Kundenservice, Marketing, Personalwesen, Vertrieb und mehr beschleunigt. Darüber hinaus befähigt diese Ebene den funktionalen Benutzer und Bürgerentwickler, intelligente und personalisierte KI-Agenten für spezifische Geschäftsanforderungen und die Automatisierung von Arbeitsabläufen zu erstellen und zu verwalten.

Mit diesem einzigartigen 4-Schichten-Ansatz können Kunden nun die End-to-End-KI-Funktionen von Uniphore über eine offene Architektur voll ausschöpfen und gleichzeitig die Datenhoheit und Skalierbarkeit auf Unternehmensebene sicherstellen. Unternehmen behalten die vollständige Kontrolle, während sie KI-Lösungen in jeder Größenordnung einsetzen von Lösungen auf Abteilungsebene bis hin zu anspruchsvollen globalen Abläufen.

Unternehmens-KI, die Ergebnisse liefert

Große Unternehmen suchen zunehmend nach Lösungen, die es ihnen ermöglichen, bei ihren Entscheidungen agiler, reaktionsschneller und datengesteuerter zu werden. Mit der Übernahme von ActionIQ und Infoworks ist Uniphore das einzige Unternehmen für Unternehmens-KI mit einer End-to-End-Lösung für eine Zero Data KI-Cloud, die Folgendes bietet:

Beschleunigte Amortisationszeit

Jetzt können Kunden unternehmensweite KI-Lösungen innerhalb weniger Wochen bereitstellen, indem sie einen nahtlosen Datenzugriff ermöglichen. Durch die Unterstützung von Multi-Cloud- und Virtual-Private-Cloud-Bereitstellungen wird der Bedarf von Unternehmen an einem flexiblen und sicheren Datenzugriff erfüllt. Darüber hinaus bietet Uniphore Unternehmen einen End-to-End-KI-Stack mit vorgefertigten Anwendungen für Kundenservice, Vertrieb, Personalwesen, Marketing und mehr sowie die Möglichkeit, eigene intelligente Agenten zu erstellen.

Überlegene KI-Leistung

Dank fein abgestimmter Branchen- und Unternehmensmodelle, die auf das Wissen eines Unternehmens in jedem Datenformat zugreifen, ist jetzt eine hohe Genauigkeit erreichbar. Die Uniphore-Lösung liefert auch konsistente Ergebnisse, die über das hinausgehen, was herkömmliche RAG-Lösungen bieten, und auf den Geschäftskontext jedes Unternehmens abgestimmt sind. Dank der offenen Architektur und der Orchestrierungsfunktionen von Uniphore können Unternehmen ihre bestehenden Best-in-Class-Lösungen je nach Geschäftsanforderungen nutzen, um mehrere Modelle zu unterstützen.

Freiheit für Unternehmensdaten

Die Uniphore Zero Data KI-Cloud ermöglicht die Nutzung multimodaler Daten über jede Plattform, Architektur oder Anwendung hinweg. Bestehende Systeme und Arbeitsabläufe müssen nicht mehr unterbrochen werden und es gibt keine Bindung an einen Anbieter. Dadurch erhalten Kunden die vollständige Kontrolle über sensible Unternehmensdaten und -informationen.

Dieser strategische Schritt von Uniphore festigt seine Führungsposition als Innovator im Bereich Unternehmens-KI. Uniphore wird weiterhin branchenführende Lösungen bereitstellen, darunter die Erweiterung der ActionIQ Composable CDP-Lösung, um die Chancen des milliardenschweren CDP-Marktes zu nutzen, und das etablierte Lösungsportfolio, das derzeit bei einigen der weltweit größten Unternehmen im Einsatz ist, weiter verbessern. Die ActionIQ-Lösung wird derzeit im Forrester-Wave-Wettbewerbsbericht über Kundendatenplattformen als führend aufgeführt.

Weitere Informationen zu diesen Akquisitionen finden Sie auf unserer Informationsseite, die ein Factsheet zu ActionIQ und ein Factsheet zu Infoworks enthält. Tidal Partners LLC fungierte bei der Transaktion als exklusiver Finanzberater von Uniphore

Über Uniphore

Uniphore ist ein führendes B2B-KI-Unternehmen mit jahrzehntelangem, nachweislichem Erfolg. Wir sind auf Skalierbarkeit ausgelegt und auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten. Wir treiben die KI-Transformation voran, die in mehreren Branchen und bei den größten globalen Einsätzen echte geschäftliche Auswirkungen hat. Unsere Zero Data KI-Cloud basiert auf einer multimodalen KI- und Datenplattform und ist das Herzstück dieser Transformation. Sie ermöglicht es Unternehmen, KI schnell im gesamten Unternehmen einzusetzen. Mit unserer Zero Data KI-Cloud können Unternehmen ihre Daten nutzen und skalierbare, domänenspezifische KI-Modelle erstellen, um Unternehmenswissen zu demokratisieren und das alles bei gleichzeitiger Gewährleistung von Sicherheit, Souveränität und schneller Wertschöpfung. Heute nutzen über 750.000 Endbenutzer in 1.600 Unternehmen in 20 Ländern die Technologie von Uniphore. Entdecken Sie die unübertroffenen Fähigkeiten von Uniphore because there is no AI like it.

Weitere Informationen zu den Lösungen von Uniphore finden Sie unter www.uniphore.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

