Der Bericht zeigt das Engagement des Unternehmens für ökologische Verantwortung und hebt zukünftige Ziele hervor

Americhem, Inc., ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von kundenspezifischen Farb-Masterbatches, funktionalen Additiven, technischen Compounds und Leistungstechnologien, gibt stolz die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2024 bekannt. Dieser umfassende Bericht mit dem Titel Embracing Our Tomorrow (Unser Morgen annehmen) unterstreicht das unerschütterliche Engagement von Americhem für ökologische und soziale Verantwortung und gibt einen detaillierten Einblick in die Bemühungen des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205211490/de/

Lauren Lutikoff, Americhem Global Sustainability Leader (Photo: Business Wire)

Nach der jüngsten Verleihung der Silbernen EcoVadis-Medaille, mit der Americhem zu den besten 15 der von EcoVadis bewerteten Unternehmen gehört einer weltweit anerkannten Plattform, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen in verschiedenen Kategorien wie Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung bewertet. Der Nachhaltigkeitsbericht von Americhem stellt die wichtigsten Errungenschaften des Unternehmens vor und skizziert zukünftige Ziele, darunter:

Americhem-Plan 2030: In den letzten Jahren hat Americhem grundlegende Leistungskennzahlen festgelegt und innerhalb des Unternehmens Ziele für jede wichtige Säule gesetzt, die mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und der Nachhaltigkeitsstrategie von Americhem übereinstimmen. Der Plan beschreibt das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung von Betriebsabläufen, die Entwicklung nachhaltiger Lösungen und die Stärkung der Mitarbeiter, während es gleichzeitig einen Beitrag zu den Gemeinden leistet, in denen es tätig ist.

Americhems Dekarbonisierungsstrategie: Der Bericht zeigt eine robuste Dekarbonisierungsstrategie auf, die sich auf erneuerbare Energien, Abfallbehandlung und Ressourcenschutzprojekte in den Einrichtungen von Americhem konzentriert. Zu den weiteren Maßnahmen gehört die verstärkte Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

"Um die Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden zu erreichen, ist dieselbe Denkweise erforderlich: Veränderungen annehmen und gleichzeitig die hohen Qualitätsstandards erfüllen, die die Verbraucher verlangen. Der Beginn unserer Nachhaltigkeitsreise ist mehr als nur eine Verpflichtung; es ist ein Versprechen für die Zukunft. Unsere Mission ist es, mit Integrität voranzugehen, verantwortungsbewusst zu innovieren und den Fortschritt zu inspirieren", sagte John Richard, CEO von Americhem.

Wichtige Errungenschaften, die auf drei entscheidenden Säulen aufbauen

Das nachhaltige Rahmenwerk von Americhem basiert auf drei entscheidenden Säulen: Menschen, Prozesse und Produkte. Im Jahr 2024 führte Americhem Programme ein und brachte neue Produkte auf den Markt, die zu diesen Säulen beitrugen, darunter:

Menschen: Americhem demonstriert sein Engagement für erstklassige Sicherheit durch seine Kampagne "Next Level Safety". Das Unternehmen hat die Branchen-Benchmarks deutlich übertroffen und liegt mit einer Total Recordable Incident Rate (TRIR Gesamtzahl meldepflichtiger Vorfälle) 22 unter dem Branchendurchschnitt.

Prozess: Americhem gab bekannt, dass es nun 100 Strom über ein lokales Programm für erneuerbare Energien für seinen Hauptsitz bezieht. Durch diese Umstellung werden jährlich schätzungsweise etwa 750 Tonnen CO2-Emissionen vermieden1, was der Menge an Kohlenstoff entspricht, die von 875 Acres US-Wäldern in einem Jahr gebunden wird2

Produkt: Americhem ist weiterhin führend in Sachen Innovation mit neuen Produktangeboten wie der EcoLube-Linie von PFAS-freien, intern geschmierten Verbindungen, die sich den Herausforderungen der Branche im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen PFAS-Vorschriften stellen und die Umweltverantwortung fördern.

Lauren Lutikoff, Global Sustainability Leader von Americhem, sagte: "Die Initiativen von Americhem stehen im Einklang mit dem Engagement des Unternehmens für Innovation und fördern gleichzeitig kontinuierlich die Umweltverantwortung und Produktsicherheit."

"In der heutigen Welt ist nachhaltiges Wirtschaften keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Bei Americhem sind wir uns bewusst, dass Nachhaltigkeit für unsere Zukunft und das Wohlergehen unseres Planeten von grundlegender Bedeutung ist. Dieser Bericht ist nicht nur eine Auflistung unserer Leistungen, sondern vielmehr ein Weg zur kontinuierlichen Verbesserung und ein Beweis für unser Engagement für eine bessere Zukunft", fügte Lutikoff hinzu.

Den Nachhaltigkeitsbericht von Americhem finden Sie unter www.americhem.com/pages/sustainability.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologiegetriebener Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Die Basis des Unternehmens besteht darin, durch enge Zusammenarbeit mit den Kunden für Leistung zu sorgen, optimale Lösungen anzubieten und Vertrauen zu schaffen. Alle Produkte des Unternehmens werden durch einen umfassenden technischen Support unterstützt, der Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert gewährleistet. Americhem verfügt über 10 Produktionsstätten und unterhält Vertriebsbüros auf der ganzen Welt.

1 Die Berechnung basiert auf der Emissionsfaktor-Bewertung der Versorgungsabteilung der Stadt Cuyahoga Falls für 2022 und den jährlichen Stromverbrauchsdaten des globalen Hauptsitzes von Americhem.

2 Die Berechnung basiert auf dem "Greenhouse Gas Equivalency Calculator" (Treibhausgas-Äquivalenzrechner) der EPA https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculatorresults

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205211490/de/

Contacts:

Stephanie Sulcer

Direktorin, Marketingkommunikation

sasulcer@americhem.com

330.810.0977