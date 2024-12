Aktanas neue Produkte stärken Technologie-Stacks für die Zukunft

Aktana, Inc., der führende Anbieter intelligenter Kundenbindung für die globale Life-Science-Branche, kündigte heute den Aktana Action Agentan, der Außendienstteams stärken und eine zukunftssichere Omnichannel-Kundenbindung ermöglichen soll.

"Die Hauptakteure im Bereich CRM-Systeme und Customer Data Platforms (CDPs) für Life Sciences ändern ihre Roadmaps und Partnerschaften, sodass Pharmaunternehmen vor einer ernsthaften Innovationsherausforderung stehen," sagte Derek Choy, Mitbegründer und Chief Product Officer von Aktana. "Es ist dringend notwendig, Führungskräften bei der Suche nach zukunftssicheren Lösungen zu helfen, die den heutigen Geschäftsanforderungen gerecht werden, da sie in dieser sich wandelnden Landschaft vor kostspieligen Migrationsentscheidungen stehen."

Aktana wurde kürzlich von der Everest Group als Leader und als einer von nur drei Star Performern in der 2024 Life Sciences Next-Generation Customer Engagement Platform (CEP) PEAK Matrix® ausgezeichnet, was die Position von Aktana als führende zukunftssichere CEP festigt.

"Unternehmen im Bereich Life Sciences bevorzugen zunehmend erfahrungsorientierte Customer Engagement Platforms gegenüber herkömmlichen CRM-Systemen, was eine deutliche Verlagerung hin zu kundenorientierten Strategien widerspiegelt", so Chunky Satija, Vizepräsidentin für Gesundheitswesen und Life Sciences bei der Everest Group.

Aktana Action Agent: Strategische Feldaktivität

Action Agent ist tief in Aktanas Strategy Orchestration integriert und ermöglicht es Life-Science-Teams, intelligentere, datengestützte Entscheidungen zu treffen unter Nutzung der Leistungsfähigkeit von Large Language Models (LLMs). Speziell entwickelte Agenten automatisieren kritische Aufgaben wie:

1.) Optimierung der Planung mit Handlungsvorschlägen (prognostiziert zur Verbesserung definierter Geschäftsergebnisse);

2.) Ermöglichung der Vorbereitung vor dem Anruf mit auf jeden HCP zugeschnittenen Erkenntnissen;

3.) Reduzierung des logistischen Aufwands durch automatisierte Anrufprotokollierung.

Schnellere Wertschöpfung mit CRM-unabhängiger KI

Action Agent kann in gängige CRM-Systeme wie Veeva und Salesforce eingebettet werden, was den Kunden Wahlmöglichkeiten bietet. Aktana liefert einen unmittelbaren Mehrwert für bestehende Investitionen und gewährleistet eine nahtlose Migration, sodass Kunden nicht in einem isolierten Ökosystem gefangen sind.

Jeder Agent ist vorkonfiguriert, sodass er mühelos eingesetzt und skaliert werden kann, sodass Kunden kritische Geschäftslücken ohne Verzögerungen bei der Migration schließen können. Durch die Bereitstellung einer skalierbaren und interoperablen Lösung fördert der Aktana Action Agent die strategische Ausrichtung und sorgt für eine schnellere Wertschöpfung für Life-Science-Unternehmen.

Melden Sie sich für unser Webinar am 12. Dezember an, um mehr über zukunftssichere CRM-Strategien von unserem Mitbegründer Derek Choy zu erfahren.

Link: Webinar-Anmeldung

Erfahren Sie mehr: AktanaAction Agent

Über Aktana

Aktana bietet KI-gestützte Lösungen, die auf die Life-Science-Branche zugeschnitten sind und es Vertriebsteams ermöglichen, Strategien an den Kundenbedürfnissen auszurichten, die Interaktion über verschiedene Kanäle hinweg zu optimieren und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205516168/de/

Contacts:

Whitney Nall

whitney.nall@aktana.com