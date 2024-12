Die jüngste Investition dient der Unterstützung der Expansion zur Verarbeitung von Siedlungsabfällen und zum sortenreinen Recycling in großem Maßstab

AMP Robotics Corp. ("AMP"), ein führender Anbieter von KI-gestützter Sortierung im großen Maßstab für die Abfall- und Recyclingindustrie, hat in einer von Congruent Ventures angeführten Serie-D-Finanzierung 91 Mio. USD an Unternehmenskapital aufgebracht. An der Runde nahmen aktuelle und neue Investoren teil, darunter Sequoia Capital, XN, Blue Earth Capital, Liberty Mutual Investments, California State Teachers Retirement System (CalSTRS), Wellington Management, Range Ventures und Tao Capital Partners.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205295405/de/

AMP will use the latest funding to accelerate the deployment of its AMP ONE systems. AMP ONE provides a full-scale facility solution to sort various material streams and capture more of the billions of dollars in value otherwise lost to landfills or incinerated annually. (Photo: Business Wire)

AMP wird die jüngste Finanzierung nutzen, um die Bereitstellung seiner AMP ONE-Systeme zu beschleunigen, die in der Lage sind, kommunalen Feststoffabfall (MSW) kostengünstig zu sortieren, wie das erste seiner Art, das AMP in Portsmouth, Virginia, betreibt. Im vergangenen Monat hat AMP außerdem eine Vereinbarung mit Waste Connections, Inc. (TSX/NYSE: WCN) über die Ausstattung und den Betrieb einer der Single-Stream-Recyclinganlagen von Waste Connections in Colorado getroffen. AMP ONE bietet eine umfassende Anlagenlösung zur Sortierung verschiedener Materialströme und zur Rückgewinnung eines größeren Teils der Milliarden Dollar, die sonst jährlich auf Mülldeponien landen oder verbrannt werden.

"Die Recyclingquoten stagnieren in den Vereinigten Staaten, obwohl Recycling positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die Umwelt hat", sagte Matanya Horowitz, Gründerin von AMP. "Diese jüngste Investition ermöglicht es uns, größere Projekte in Angriff zu nehmen und echte Ergebnisse für Abfallunternehmen und Kommunen zu erzielen durch Senkung der Sortierkosten, Erfassung von mehr Materialwert, Umleitung von organischem Abfall und Verlängerung der Lebensdauer von Deponien und gleichzeitig der Branche bei der Optimierung ihrer strategischen Vermögenswerte zu helfen."

Die KI von AMP nutzt Deep Learning, um sich kontinuierlich selbst zu trainieren, indem sie Millionen von Materialbildern in Daten umwandelt. Die Software nutzt die Mustererkennung von Farben, Texturen, Formen, Größen und Logos, um Wertstoffe und Verunreinigungen in Echtzeit zu identifizieren, und ermöglicht so neue Abnahmeprodukte und -fähigkeiten. Die ersten Produkte von AMP waren eine Reihe von Sortierrobotern, die mit minimalem Nachrüstungsaufwand in bestehenden Recyclinganlagen eingesetzt werden konnten. Das Unternehmen leistete dann Pionierarbeit bei einer Reihe von Recyclinganlagen der nächsten Generation. Mit einer manuellen Sortierung, die gegen Null geht, einer beispiellosen Zuverlässigkeit und allgegenwärtigen Daten machen diese Anlagen die Rückgewinnung von Rohstoffen sicherer und kostengünstiger als je zuvor und haben ihr Angebot um die Sortierung von Hausmüll erweitert, was vor der Einführung der AMP-Technologie für die Branche unerreichbar war.

Abe Yokell, Mitbegründer und Managing Partner von Congruent Ventures, sagte: "Die KI-Sortiersysteme von AMP ermöglichen es Verbrauchern, sowohl mit als auch ohne Mülltrennung am Straßenrand zu recyceln, und Gemeinden können von der Rückgewinnung recycelter Rohstoffe profitieren und gleichzeitig die Abhängigkeit von Mülldeponien verringern. AMP ist ein Beispiel für die realen Auswirkungen von KI. Lösungen wie die von AMP werden Milliarden Tonnen recycelbaren Material von Mülldeponien fernhalten und gleichzeitig Emissionen reduzieren.

Tim Stuart, Chief Executive Officer von AMP, fügte hinzu: "AMP bietet deutlich kostengünstigere und leistungsfähigere Systeme zur Rückgewinnung von Rohstoffen und zur Erhöhung der Abfallvermeidung auf Deponien. Wir sind einzigartig positioniert, um die Abfall- und Recyclinglandschaft in einer entscheidenden Zeit neu zu gestalten. Wir sind unseren langjährigen und neuen Investoren dankbar für ihre Unterstützung, die uns dabei hilft, einen neuen Weg für eine nachhaltige Materialwirtschaft und Ressourceneffizienz zu beschreiten."

AMP hat sein Führungsteam kürzlich durch die Ernennung von Stuart, dem ehemaligen Chief Operating Officer von Republic Services Inc. (NYSE: RSG), verstärkt.

Über AMP

AMP setzt KI-gestützte Sortierung in großem Maßstab ein, um die Recyclinginfrastruktur der Welt zu modernisieren und den Wert von Abfällen zu maximieren. AMP gibt führenden Unternehmen im Bereich Abfall und Recycling die Möglichkeit, KI zu nutzen, um Arbeitskosten zu senken, die Ressourcenrückgewinnung zu erhöhen und zuverlässigere Abläufe zu gewährleisten. Die KI-Plattform des Unternehmens hat 150 Milliarden Artikel identifiziert und die Sortierung von mehr als 2,5 Millionen Tonnen recycelbaren Abfalls gesteuert. Mit drei vollwertigen Anlagen und mehr als 400 KI-Systemen, die in Nordamerika, Asien und Europa eingesetzt werden, bietet die Technologie von AMP eine bahnbrechende Lösung für die Abfallsortierung und verändert die grundlegenden wirtschaftlichen Aspekte des Recyclings.

Über Congruent Ventures

Congruent Ventures ist ein führendes Risikokapitalunternehmen in der Frühphase, das sich auf die Zusammenarbeit mit Unternehmern konzentriert, um Unternehmen aufzubauen, die sich mit Klima- und Nachhaltigkeitsproblemen in vier Bereichen befassen: Mobilität und Urbanisierung, Energiewende, Lebensmittel und Landwirtschaft sowie nachhaltige Produktion und nachhaltiger Konsum. Das Unternehmen verfügt über mehr als 1 Mrd. USD an verwaltetem Vermögen in Klimafonds in der Frühphase und verfügt damit über eines der größten Klimaportfolios in der Frühphase von Risikokapital. Mit 59 Unternehmen im Portfolio gehört Congruent zu den aktivsten Investoren im Klima- und Nachhaltigkeits-Ökosystem.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205295405/de/

Contacts:

Medienkontakt

Carling Spelhaug

carling@ampsortation.com