Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Einzelzell-Sequenzierungslösungen, gab heute die Erstellung des bisher weltweit größten Einzelzell-Datensatzes mit insgesamt 100 Millionen Zellen bekannt. Dieser beeindruckende Meilenstein wurde in nur einem Monat mit dem GigaLab von Parse Biosciences erreicht und in Zusammenarbeit mit Vevo Therapeutics durchgeführt, um deren KI-basierte Arzneimittelforschung voranzutreiben.

Der erste Datensatz dieser Art, genannt Tahoe-100, umfasst 100 Millionen Zellen und 60.000 Krankheitszustände mit 1.200 Arzneimittelbehandlungen in 50 verschiedenen Tumormodellen. Zusätzlich zu dem mit Vevo generierten KI-Datensatz zur Arzneimittelentdeckung arbeitet das Parse GigaLab derzeit an Großprojekten für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter zusätzliche Perturbations-Screens, Daten für generative KI-Modelle und Atlanten für Populationsstudien.

"Dieser Datensatz ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das Vevo-Team und die Mosaic-Plattform", sagte Johnny Yu, PhD, Chief Scientific Officer und Mitbegründer von Vevo. "In den letzten zwei Jahren haben wir unsere Plattform verfeinert und mit dem Zugang zum Parse GigaLab können wir nun die Daten generieren, die für die KI-basierte Arzneimittelforschung in einem enormen Tempo und Umfang benötigt werden. Dies wird uns dabei helfen, neue Behandlungsmethoden schneller zu entdecken."

Durch die Nutzung der Evercode-Technologie von Parse ist das GigaLab in der Lage, riesige Einzelzell-Datensätze zu liefern und so den wachsenden Bedarf der Forscher an Skalierbarkeit zu decken. Neben der Skalierbarkeit und Kapazität werden die Daten mit bemerkenswerter Geschwindigkeit generiert. Für den mit Vevo generierten Tahoe-100-Datensatz wurde der Nasslabor-Teil des Workflows in nur einem Monat abgeschlossen. Die extrem kostengünstige und qualitativ hochwertige Sequenzierung dieser grundlegenden Daten wird durch die Hochdurchsatz-Sequenzierungsplattform UG 100 in Zusammenarbeit mit Ultima Genomics ermöglicht.

"Dieses Projekt zeigt, dass das GigaLab in der Lage ist, Geschwindigkeit, Qualität und eine enorme Skalierbarkeit zu liefern", sagte Alex Rosenberg, CEO und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Wir freuen uns sehr, die Leistungsfähigkeit des GigaLab für Vevo und andere Biopharma-Partner zu nutzen, um bahnbrechende Entdeckungen zu ermöglichen und die Arzneimittelentwicklung voranzutreiben."

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen Dollar an Kapital beschafft und wird inzwischen von über 2.000 Kunden in aller Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

Über Vevo Therapeutics

Vevo Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das seine In-vivo-Plattform zur Wirkstoffentdeckung und KI-Modelle der nächsten Generation nutzt, um bessere Medikamente für mehr Patienten zu entwickeln. Die Mosaic-Plattform des Unternehmens ist die erste, die die Generierung von In-vivo-Daten mit Einzelzellpräzision skalierbar macht, um den In-vivo-Krankheitskontext im ersten Schritt der Wirkstoffforschung zu erfassen und die Diversität der Patientenreaktion auf Wirkstoffe besser darzustellen als bei aktuellen In-vitro- Assays. Vevo nutzt Mosaic, um den weltweit größten In-vivo-Atlas darüber zu erstellen, wie Medikamente mit Patientenzellen interagieren, und um KI-Modelle anhand seiner Daten zu trainieren, um neue Ziele und Medikamente zu finden, die mit anderen Technologien nicht nachweisbar sind. Vevo hat seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien, und wurde von einem Team aus Erfindern und Vordenkern gegründet, die Medikamente für "nicht behandelbare" Ziele entdeckt und neue Methoden in der Genomik, der computergestützten Biologie und der Chemie erfunden haben. Vevo wird von führenden Investoren an der Schnittstelle von Biowissenschaften und Technologie unterstützt, darunter General Catalyst, Wing Venture Capital, Mubadala Capital, AIX Ventures und Camford Capital. Weitere Informationen finden Sie unter www.vevo.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241205545462/de/

