Rigaku Corporation (Hauptsitz: Akishima City, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami (im Folgenden "Rigaku"), ein Unternehmen der Rigaku Holdings Group und globaler Lösungspartner für Röntgenanalysegeräte, erhielt erste Bestellungen für den XSPA-200 ER, einen Röntgen-Pixelarray-Detektor.

XSPA-200 ER mounted on a MiniFlex (Photo: Business Wire)

Der XSPA-200 ER verwendet eine hohe Energieauflösung, um die Zunahme von Hintergrundgeräuschen aus Proben zu unterdrücken. Auf diese Weise ermöglicht der XSPA-200 ER hochempfindliche Messungen selbst in Proben, die Übergangsmetalle* enthalten, wie z. B. Materialien in Stahl und Batterien. Früher waren für solche Messungen große Röntgenanalysegeräte erforderlich. Mit der Einführung des XSPA-200 ER kann die Analyse mit Desktop-Röntgenanalysegeräten wie dem MiniFlex durchgeführt werden.

Der XSPA-200 ER macht hochpräzise Röntgenanalysen einfacher denn je. Zu den erwarteten Vorteilen gehören die Beschleunigung der Forschung und Entwicklung im Bereich neuer Materialien und ein weiterer Beitrag zur Qualitätsverbesserung bei bestehenden Materialien.

*Übergangsmetalle: Metalle mit einem Element im d-Block des Periodensystems

Erfahren Sie mehr über den XSPA-200 ER:

https://rigaku.com/products/components/detectors/xspa-200-er

ÜBER THE RIGAKU GROUP

Seit der Gründung im Jahr 1951 haben sich die Ingenieure der Rigaku Group dem Ziel verschrieben, der Gesellschaft durch thermoanalytische und andere Spitzentechnologien zu helfen, insbesondere durch ihr Kernportfolio an röntgenanalytischen Technologien. Das Unternehmen Rigaku hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1951 zu einem Partner für Kunden in über 90 Ländern entwickelt, der Lösungen für die Analyse in Industrie und Forschung anbietet. Rigaku hält zwar einen überwältigenden Marktanteil in Japan, erzielt aber etwa 70 seines Gesamtumsatzes auf den Überseemärkten. Unser Tätigkeitsbereich, der täglich wächst, umfasst heute Halbleiter, elektronische Materialien, Batterien, Umwelt, Energie und Biowissenschaften. Unsere weltweit über 2.000 Mitarbeiter setzen sich für Innovationen ein, die "unsere Welt durch neue Perspektiven verbessern".

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte rigaku-holdings.com/english

