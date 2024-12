LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Frankreich:

"Es ist ein verantwortungsloses Schauspiel, das die Extremen in der Nationalversammlung aufführen. Marine Le Pen wollte sich dem Volk als pragmatische Politikerin empfehlen, doch sie kann nicht aus ihrer Haut: Sie will Macrons Kopf, will in den Élyséepalast einziehen. Koste es, was es wolle. Den Preis zahlen das Volk, Europa und die Ukraine. Macron wird seinen Platz nicht räumen, und ein neues Parlament kann frühestens kommenden Sommer gewählt werden. In Paris wird zunächst nichts gehen."/yyzz/DP/ngu