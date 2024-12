DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. Dezember

=== *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromimporte und -exporte) Februar 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Präsident Zentralverband Deutsches Baugewerbe, Schubert-Raab, Pk zum Thema "Krisenbewältigung im Fokus: Neustart Baupolitik - Ergebnisse und Forderungen der Bauwirtschaft", Berlin *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj 2. Quartal: +0,2% gg Vq/+0,6% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +214.000 gg Vm zuvor: +12.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember PROGNOSE: 73,0 zuvor: 71,8 18:00 US/Federal Reserve Bank of Cleveland Präsidentin Hammack spricht bei "The City Club of Cleveland Friday Forum" 19:00 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly (2024 stimmberechtigt im FOMC), nimmt an Hoover Institution Event teil *** - DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

December 05, 2024

