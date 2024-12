The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2024ISIN NameDE000A168031 BERLIN, LAND LSA16/24A489XS1732146185 NATL AUSTR. BK 17/24 MTNFR0013281748 CIE F.FONCIER 17/24 MTNXS1725553066 CGNPC INT. 17/24DE000BU0E121 BRD USCHAT.AUSG.24/02FR0128379460 FRANKREICH 24/24 ZOCH0433761274 HOLCIM LTD. 18-24DE000BRL3264 NORDLB OPF.S.126XS1151974877 AETHIOPIEN 14/24 REGSXS0862952297 DEUTSCHE POST MTN.12/24XS0863127279 RIO TINTO FIN. 12/24 MTNDE000NLB2R01 NORDLB FESTZINSANL.55/17