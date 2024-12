NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies nimmt unter den deutschen Premium-Autobauern einen Favoritenwechsel vor: Analyst Philippe Houchois stuft die Papiere von Mercedes-Benz von "Buy" auf "Hold" ab und senkt das Kursziel von 73 auf 60 Euro. BMW empfiehlt er in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung derweil zum Kauf. Bei den Münchnern hätten die Ausgaben in diesem Jahr einen Höhepunkt erreicht, die Stuttgarter müssten sich derweil erst neu positionieren und Geld in die Hand nehmen. Barmittelrenditen seien das Highlight der Anlagestory von Mercdes gewesen. Nun werde man beim Cashflow wieder mehr mit BMW auf Augenhöhe sein./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2024 / 18:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2024 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000