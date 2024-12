EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Rohstoff AG: Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24



Vollständige Rückzahlung der Anleihe 2019/24

Fristgerechte Tilgung von 20,5 Mio. EUR

Bereits vierte Anleihe vollständig zurückgezahlt

Eigenkapitalquote steigt auf über 43%

Folgeanleihe 2023/28 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit

Die Deutsche Rohstoff AG zahlt am heutigen Freitag fristgerecht die fällige Anleihe 2019/24 (WKN A2YN3Q/ISIN DE000A2YN3Q8) zurück. Das ausstehende Anleihevolumen beläuft sich auf 20,5 Mio. EUR. Weitere 79,5 Mio. EUR waren 2023 zurückgeführt bzw. in die Anleihe 2023/28 (WKN A3510K/ISIN DE000A3510K1) getauscht worden.



Ausstehend ist damit nur die Anleihe 2023/28 mit 100,0 Mio. EUR. Das Eigenkapital des Konzerns ist zum 30. September 2024 auf 209,7 Mio. EUR gestiegen (30.09.23: 172,7 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote belief sich Ende September auf 41,4% (30.09.23: 36,5%) und steigt nach Rückführung der Anleihe auf über 43%.



Henning Döring, CFO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: "Durch das Rekord-EBITDA der ersten neun Monate und den starken operative Cash-Flow konnten wir problemlos die Anleihe aus den liquiden Mitteln zurückführen. Die hohen Zuflüsse und die gute Liquiditätsausstattung geben uns auch in den nächsten Monaten Spielraum für weitere Investitionen."



Es handelt sich bereits um die vierte Anleihe, die die Deutsche Rohstoff AG vollständig zurückzahlt. Die zuletzt emittierte Anleihe 2023/28 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und notiert mit einem Kurs von aktuell rund 109 deutlich oberhalb anderer Anleihen vergleichbarer Emittenten.



Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG, sagte: "Wir haben uns in den letzten Jahren durch die erfolgreiche und profitable Geschäftsentwicklung weiter als solider Anleihen-Emittent etabliert. Auch künftig bleibt daher unsere Finanzierung über Anleihen ein wesentlicher Finanzierungsbaustein für die Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte."





Mannheim, 6. Dezember 2024



