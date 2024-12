Mindbreeze, ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen, wurde als Leader in der IDC MarketScape for Worldwide Dedicated Knowledge Management Solutions 2024 Vendor Assessment (Dokument Nr. US51541224, Dezember 2024) eingestuft.

Mindbreeze InSpire verändert die Zukunft der Enterprise Intelligence und revolutioniert somit die Art und Weise, wie Organisationen das Potenzial ihrer Informationen ausschöpfen. Mit der Unterstützung von fortschrittlichen KI-Agenten integriert und analysiert die Lösung nahtlos strukturierte und unstrukturierte Daten aus verschiedenen Systemen und verwandelt Komplexität in Klarheit. Durch die Schaffung dynamischer Insight Journeys liefert Mindbreeze InSpire hyperrelevante, kontextbezogene Erkenntnisse, die maßgeschneidert für die einzigartigen Aufgaben und Bedürfnisse der Mitarbeiter sind um intelligentere Entscheidungen auf allen Ebenen zu ermöglichen. Über die Straffung der Business Process Transformation hinaus befähigt die Lösung Organisationen, den Wert ihrer Informationsökosysteme voll auszuschöpfen, indem Innovationen vorangetrieben und Wettbewerbsvorteile in der heutigen schnelllebigen, datengesteuerten Welt gesichert werden.

"Ziehen Sie daher Mindbreeze in Betracht, wenn Sie ein großer Unternehmenskunde auf der Suche nach einer Wissensmanagementlösung sind, die Geschäftsbereiche, wie Kundenservice, Finanzen, Recht und Personalwesen bedienen kann. Vorgefertigte Suchanwendungen, die auf bestimmte Abteilungen zugeschnitten sind, können die Wissenserstellung und Suchfunktionen verbessern und gleichzeitig umfassendere Business Process Transformations (Geschäftsprozesstransformationen) unterstützen."

Sie können das Exzerpt aus dem "IDC MarketScape: Worldwide Dedicated Knowledge Management Solutions 2024 Vendor Assessment" hier herunterladen.

"Wir fühlen uns geehrt, als Leader im Rahmen der Bewertung IDC MarketScape: Worldwide Dedicated Knowledge Management Solutions 2024 Vendor Assessment genannt zu werden", so Daniel Fallmann, Gründer und CEO von Mindbreeze. "Unser Fokus, der auf Insight Journeys und der Bereitstellung maßgeschneiderter flexibler Bereitstellungsoptionen liegt, befähigt Unternehmen, das wahre Potenzial der Anwendungsfälle für generative KI auszuschöpfen, indem sie nahtlos in die täglichen Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen integriert werden. Diese Fähigkeit ist der Schlüssel um die Business Process Transformation und Automatisierung voranzutreiben, indem unsere Kunden in eine Position gebracht werden, um in einer wettbewerbsintensiven Landschaft erfolgreich zu sein. Wir sind stolz auf die entscheidende Rolle unserer Lösungen bei der Erreichung dieser Ziele."

Über 2.700 der weltweit größten Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen verlassen sich auf Mindbreeze, um ihre Informationen effizienter und intelligenter nutzen zu können.

Über IDC MarketScape

Das Analysemodell von IDC MarketScape für Anbieter wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Forschungsmethodik verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch auf quantitativen Kriterien basiert und in einer einzigen grafischen Darstellung der Position jedes Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes resultiert. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Erfolgsfaktoren der Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Der Rahmen bietet Technologiekäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk. Mindbreeze InSpire definiert neu, wie Organisationen Zugang zu Informationen erhalten und diese verwenden. Mit Unterstützung von fortschrittlicher KI wandelt die Lösung komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und ist somit in der Lage, Informationen nahtlos systemübergreifend zu verbinden und zu analysieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen liefern unsere KI-Agenten hochrelevante, kontextbezogene und auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnittene Erkenntnisse, um eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Mit unübertroffenen Integrationsmöglichkeiten, der Datensicherheit auf Unternehmensniveau und zentralen Automatisierungen maximiert Mindbreeze InSpire den Wert Ihres Informationsökosystems und treibt gleichzeitig geschäftliche Innovationen voran.

Aufgrund des Vertrauens von Branchenführern, das sie Mindbreeze entgegenbringen, und der Anerkennung für unsere Spitzentechnologie ist Mindbreeze heute wegweisend bei der Erschließung neuer Dimensionen der Enterprise Intelligence.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X @Mindbreeze.

