Alphabet-Tochter und Uber-Konkurrent Waymo weitet seinen autonomen Taxidienst weiter aus. Die Uber-Aktie geht am Donnerstag fast 10 Prozent in die Knie. Ist die Kursreaktion übertrieben oder gerechtfertigt?Der autonomoe Fahrdienstleister Waymo hat die Ausweitung seines Waymo One-Dienstes nach Miami angekündigt - der nächste Schritt auf dem schnell wachsenden Markt der Robotaxis. Anfang 2025 will Waymo seine autonomen und vollelektrischen Jaguar I-PACE Fahrzeuge auf die Straße bringen. 2026 soll der Service vollständig für Passagiere über die Waymo One App verfügbar sein. Unterstützt wird die Expansion durch Moove, das das Flottenmanagement und die Ladeinfrastruktur verantwortet. Uber ist …